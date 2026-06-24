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台股拉回逾千點 00631L成交金額衝歷史次高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

受美、亞股震盪影響，24日台股跌逾千點，帶動逢低加碼資金湧入，元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050）成交金額雙雙衝破2百億元，分居ETF冠、亞，00631L更改寫歷史次高紀錄，交易熱度持續上升。

今日台股ETF成交金額前五名（不含盤後），持續由「市值雙雄」00631L、0050以237億、222億續霸前二，其次為主動統一台股增長（00981A），凱基台灣TOP50（009816）、主動統一升級50（00403A）則分別為81億至40億。

6月以來，00631L已兩度單日成交金額站上200億，四度超越0050。

法人分析，自2025年川普貿易關稅後，投資人深知，若非基本面變化造成的下跌，逢低進場是最佳策略，0050、00631L等市值型ETF擁有不錯過大盤漲勢之特性，是低點加碼的重要標的。

從反彈表現來看，近期6月11日台股反彈至6月22日，00631L大漲24.35%，0050也上漲11.32%，同期間大盤漲約10.6%；熱門主動式ETF 00981A、00403A則僅有10.68%、13.91%。

至於正2標的比較，6月以來至6月23日，00631L上漲8.83%，其他三檔加權正2 ETF則介於8.35%至8.1%。法人指出，00631L日前調整增持台積電現貨，補足相關曝險後績效更加貼近台灣50指數單日正向兩倍，表現將持續與加權正2 ETF有所差異。

統計至6月23日，近三年來由於市場資金持續集中流入重點權值股，台灣50指數含息報酬率達269.51%，顯著領先加權股價指數含息報酬率201.09%。

法人看好，過去散戶分散於個股，對盤面影響有限，但隨投資人透過0050參與市場，再由ETF配置至台積電（2330）、聯發科（2454）等核心權值股，且低檔加碼力道強勁，形成「標的集中、資金集中」的第四大法人力量，今年以來大戰外資賣超上市近6,000億元局面，仍護航台股衝上新高，將是未來台股攻克5萬點大關的重要基石。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 凱基 ETF

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