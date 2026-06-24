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00878、00919、0056...股價過熱？杉本點3檔合理價區間：存股族比氣長別ALL IN

聯合新聞網／ 杉本來了
不少投資人熱衷於ETF存股。中央社
不少投資人熱衷於ETF存股。中央社

隨著數位金融時代理財風氣興盛，如何將高股息ETF轉化為穩定、可持續的被動收入系統，成為千萬股民的核心課題。

財經YouTuber杉本指出，若將群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）組合成跨月配息，可以達到全年現金流平均分布的效果。

根據最新配息水準，00919與0056本季皆強勢配發1元，00878則調高至0.66元，三者建構的投資組合年化殖利率大約落在8-11%之間，能有效在市場震盪期發揮防禦防守功能。

戳破盲目追高盲點！杉本精算「 可分配收益 」揭示真實續航力

然而，杉本示警，多數投資人在進行資金配比與管控時，往往落入單看單次配息金額的比較焦慮中。

他點出，投資高股息ETF作為退休金規劃，核心關鍵在於長期可持續性，而非短期爆發力。

如果從資本成長能力審視，近一年來00878憑藉中信金、國泰金等金融成分股大漲，近一年績效高達66.58%，領先0056的60.78%與00919的50.6%，展現兼顧資本利得與新金流的特徵。

針對股民最關心的續航力，杉本揭示ETF「可分配投資收益」底牌：0056目前可分配收益達5.55元，扣除本期後，自2026年Q3起預估仍可穩定配發5次1元股息。

00878可分配收益達3.459元，亦具備連配5次的能力。

00919則達3.07元，下一季穩配無虞。在個股配息旺季的資金挹注下，三檔老牌與先進產品的續航底氣皆相當充足。

避開二代健保變相拔毛！三大熱門標的免稅張數首度曝光

在長期持有的稅務規畫上，二代健保補充保費（起扣點為單次股利達2萬元以上）往往是存股族隱形的成本。

杉本拆解配息來源結構，指出僅有「股利或盈餘所得（54C）」會被課徵補充保費，而財產交易所得與收益平準金則免扣稅。

以本季而言，00919的54C佔比為0%，配息全數來自財產交易所得，因此本次配息完全沒有限制張數。

至於00878的54C佔比達35.6%，換算安全存股張數上限為85張（投資金額約278萬元以內）。

0056的54C佔比為27%，免稅張數上限則為74張（投資金額約381.6萬元以內）。

月領3萬退休金需要多少本金？最新合理價透露溢價風險

對於以「 月領被動收入 」為終極目標的無房族或退休族，杉本也精算出現金流建置成本。

若以每月創造1萬元被動收入（年領12.2萬元）為目標，在目前價位下需買入10張00919、16張00878與10張0056，總投資金額為134.8萬元，整體組合殖利率達9.05%。

若要將月領退休金規模擴大至3萬元，則個別標的需各配置92.4萬、157.2萬與154.8萬元，總本金需求為404.4萬元。

杉本也提醒，大盤若遇外部逆風整體下跌，企業獲利變差時，高股息ETF的股價與配息皆可能同步下修，留存部分流動資金、切勿ALL IN才是上策。

對比當前市價與合理價區間，00919合理價為25.6元（目前30.66元）、00878合理價為24.8元（目前32.69元）、0056合理價則為43.5元（目前51.55元），顯示目前市場價格皆普遍處於高估的過熱區間，建議存股族此時應保持財務健康，耐心等待盤整拉回時再行分批布局。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息

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