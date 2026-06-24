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台股重挫逾1,200點 債市再成資金避風港 這幾檔非投債 ETF 逆勢上漲

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受韓國擬針對未實現損益課稅，以及美銀報告預期聯準會今年可能升息三次等利空衝擊，全球科技股出現明顯修正，拖累台股24日盤中一度重挫逾1,200點。相較於股市劇烈波動，債市展現抗震力，其中又以非投等債表現相對穩健。包含主動中信非投等債（00981D）、主動聯博非投等債（00984D）、第一金優選非投等債（00981B）等ETF，盤中仍維持小幅上漲，成為資金避風港。

00981D經理人陳昱彰表示，此波跌勢主要來自高估值科技股在利率預期轉變下的評價修正，但在利率變動與市場風險升高的環境中，非投等債反而具備較佳防禦特性，尤其在收益、基本面與資金面三大面向支撐下，更容易在震盪行情中維持相對穩定表現。

陳昱彰指出，非投等債目前殖利率約7.27%，不僅高於過去十年平均水準，也為投資人提供穩定現金流，即便市場短線出現價格波動，高息仍可發揮緩衝效果。在聯準會政策不確定性升高之際，股市容易受到利率變動衝擊而出現估值壓縮，但高收益資產因收益優勢，相對更能吸引資金進駐，特別是在震盪市況中，收益型商品的重要性更為凸顯。

在基本面部分，非投等債企業營運表現持續改善，最新數據顯示，2026年第1季約有44%的企業獲利優於市場預期，顯示整體企業體質具有韌性。同時，違約風險亦維持在低檔水準。陳昱彰說，目前非投等債違約率約為2.17%，低於長期平均3.4%，顯示信用風險仍處可控範圍。

陳昱彰指出，市場對非投等債的疑慮過往多集中在信用風險，但隨著企業獲利與現金流改善，加上發行體多為成熟產業，整體安全性已較過去提升。此外在資金面方面，非投等債近期已連續九周呈現資金淨流入，顯示市場資金在動盪環境中持續轉向高收益債。

而從歷史經驗來看，在重大事件衝擊期間，非投等債的價格回檔幅度普遍小於股票市場，展現較佳抗震特性。

陳昱彰表示，股市在利率上行與評價修正壓力下容易出現劇烈波動，而非投等債因具備「息收支撐」與「波動相對較低」特性，往往能在市場恐慌時提供穩定表現。

展望後市，陳昱彰認為，在通膨尚未完全消退、貨幣政策路徑仍存在變數下，股市震盪恐將持續，資產配置將由成長導向逐步轉向收益與防禦並重。非投等債兼具收益與抗震優勢，將在多變的市場環境中持續扮演重要配置角色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債市 台股 中信

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