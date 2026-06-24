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散戶沒在怕！這檔新掛牌 ETF 成交量衝第三名、成量前五大有三檔 ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股24日一度大跌逾1,280點，跌破46,000點大關。不過，散戶明顯沒有在怕，仍勇於進場撿便宜。盤中成交量前五大有兩檔ETF，包括今日新掛牌的主動凱基台灣（00407A）逾62萬張排名第三、元大台灣50正2（00631L）逾59萬張排名第四。其他個股包括群創逾104萬張成交量最大，友達逾85萬張排名第二，聯電逾49萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，也有三檔是ETF，元大台灣50（0050）2,608萬、元大台灣50正2有835萬，台積電（2330）835萬、群創531萬，以及凱基台灣TOP50有455萬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 元大 台股

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