009803市值型ETF兼顧現金流！配0.5元3天即填息…台股大跌千點還在填息價之上

市值型ETF的優勢是資產成長，但配息率通常不高，對還在累積資產的年輕族群來說或許不是問題，但若是準退休族，或希望投資同時兼顧現金流的人，往往卻步猶豫不決是否該投資。

市場上有一檔相當受到討論的產品，就是玉山市值動能50（009803）；近期公告每單位配息0.5元，若以除息前股價計算，年化配息率約9.04%，比前一次配息推算的6.44%進一步提高。

6月除息0.5元，今年累計已配發0.75元現金股利，據公開資料，過去幾次填息分別花費6天、2天與3天完成，而本次6月除息後同樣在3個交易日內完成填息。

即便今（24）日台股盤中重挫，加權指數一度下跌超過千點、跌幅逾2%，009803盤中股價仍維持在除息前21.59元之上；除息前持有至今的投資人，不僅已完成填息，帳面上仍保有價差空間。

009803與傳統市值型ETF不太一樣的地方，在於其選股邏輯...

除了納入具有市場代表性的權值股之外，也會透過市值、價值與動能等因子進行篩選，希望把具備成長潛力的企業納入投資組合。 換句話說，它並非單純追蹤市值大小，而是希望兼顧成長與收益兩項目標。此外，009803每年6月與12月都會進行定期審核與調整持股，希望透過不同因子的配置，在市場不同階段掌握投資機會。

009803於6月17日完成半年一次的定期審核換股，本次採「11進11出」調整，新納入華通、欣興、創意、景碩、南電、鴻勁等AI供應鏈與半導體相關個股，同時也納入元大金等金融股，希望兼顧產業成長動能與收益機會。

退休理財不應只看配息率高低，而是要建立多元且長期的配置架構；像009803這類兼顧收益與成長特性的產品，則可作為現金流來源之一。

透過不同策略搭配，在追求資產增值的同時兼顧現金流需求，是面對退休生活額外的做法。

最後仍要提醒，ETF短期績效表現優異，不代表未來一定持續領先，投資人仍應持續觀察市場環境與成分股變化，避免只因近期績效亮眼而過度放大期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。