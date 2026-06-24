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凱基00407A 掛牌 持股半導體產業預計將逾35%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

主動凱基台灣（00407A）24日掛牌，為掌握產業趨勢，在投資組合配置上，聚焦成長動能的核心產業。其中半導體產業預計將逾35%、電子零組件產業則約20%的權重，其他產業占比預計達5%以上的產業別，涵蓋電腦及周邊設備、其他電子及通信網路產業。

主動凱基台灣ETF研究團隊指出，在AI 需求持續擴張、產業發展加速落地的背景下，市場仍相對看好與 AI 基礎建設及應用需求高度連動的市場。此外，記憶體受惠HBM（高頻寬記憶體）需求帶動的結構性轉變，營運動能續強；被動元件則因AI伺服器高壓MLCC供需前景，漲價週期有望延續。非電族群方面，以AI資料中心電力建置需求帶動的電力設備，以及半導體擴廠驅動的自動化設備，均維持長線訂單明確態勢。

00407A研究團隊表示，美系雲端服務業者的資本支出不只連年擴張，且支出幅度持續超預期成長，目前AI資本投入帶來的實質獲利也在提升中。不只如此，今年全球主要國家製造業指數上揚，反映經濟動能回升，連帶未來12個月全球股市獲利預估持續上修，在此格局下，台廠供應鏈中長期訂單能見度明確，長多格局相對穩固。

為助攻投資人追求超額報酬，首創主動台股ETF不配息再投入機制的主動凱基台灣ETF，不只有時間複利引擎，更透過研究團隊翻轉市值投資的邏輯、精選潛力股，發掘價值尚未反映的投資機會，現階段聚焦AI投資商機，未來也將視市場變化靈活調配投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 半導體

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