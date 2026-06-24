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為何正2漲時多1倍、跌卻比0050多2倍以上？網曝真相：你買的是期貨

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在Dcard疑惑元大台灣50正二跌幅達0050的3.5倍，引發眾人點破其追蹤標的為台指期與台積電現股、並非單純0050兩倍的槓桿ETF商品特性討論。記者陳易辰／攝影
網友在Dcard疑惑元大台灣50正二跌幅達0050的3.5倍，引發眾人點破其追蹤標的為台指期與台積電現股、並非單純0050兩倍的槓桿ETF商品特性討論。記者陳易辰／攝影

台股震盪之際，不少投資人開始檢視手中的槓桿ETF。有網友在Dcard發文表示，觀察到元大台灣50正2（00631L）與0050的漲跌幅並非固定兩倍關係，甚至看到0050跌0.45%，正2卻跌了1.60%，相當於約3.5倍跌幅，讓他忍不住發問：「為什麼那麼奇怪？」

原PO指出，自己原本以為正2商品應該與0050維持接近兩倍漲跌幅，但實際觀察發現，上漲時往往只有1倍多，下跌時卻可能超過2倍，因此質疑是否有哪裡理解錯誤。貼文曝光後，立刻吸引大批網友討論。

不少人直接點出關鍵問題，認為原PO混淆了商品本質「因為他根本不是0050啊 老哥」、「正二又不是追蹤0050= = 當然不會剛好是0050的兩倍」、「先去看元大0050正2的標的物再來發問好不」，認為在投資前應先了解商品設計與追蹤標的。

也有網友進一步解釋，目前00631L的曝險組成並非單純持有0050，而是透過期貨與現股配置達成槓桿效果，因此與0050表現本來就可能出現差異。留言提到「因為目前00631L跟的是160%的台指期+40%的台積電現股曝險...」、「你拿期貨跟ETF比...」、「那個，正二比較接近大盤，因為他應該是透過台指期貨曝險」。

當然也少不了股版式回覆，有人笑稱「貸款下去買就對了 原理不需要知道 能賺錢就好」，還有人虧說「跟風買就好 理由不用管 原因也不用知道」，更有網友吐槽「連自己買什麼都沒搞清楚也在買，可憐韭菜」。整串討論意外變成一堂槓桿ETF入門課，也反映市場熱絡下，不少投資人其實仍對商品結構一知半解。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 0050元大台灣50 大盤 槓桿ETF 期貨

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