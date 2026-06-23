半導體ETF績優 六檔今年來報酬率都逾100%

儘管半導體昨（23）日拉回修正，但國內六檔半導體ETF今年來績效表現搶眼，統計至昨日，檔檔報酬率都超過100%，若拉長至三年期間，以新光臺灣半導體30（00904）近三年累積漲幅突破300%，表現最佳，亦凸顯半導體供應鏈強勢。

投信法人表示，費城半導體指數持續攀高，加上記憶體大廠美光本周將公布財報，外資機構紛紛上調目標價，晶圓代工供需緊俏、成熟製程漲聲響起、以及IC設計業漲價訊號浮現，都凸顯國內半導體股資金行情未退，建議投資人不妨掌握半導體ETF，透過一籃子持股完整囊括上中下游利基題材行情。

根據CMoney統計，截至昨日，台股六檔半導體ETF今年來績效亮眼，其中，兆豐台灣晶圓製造漲幅達133%最強；若以三年來看，以新光臺灣半導體30累積漲幅突破300%表現最佳；富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、中信關鍵半導體、群益半導體收益等四檔ETF，近三年累積報酬均逾250%，績效表現同樣搶眼。

新光臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民表示，今年來半導體股表現回神，除台積電、聯發科雙龍頭表現出雙霸天氣勢，市場買盤也從AI先進製程龍頭股，外溢至成熟製程與具合作題材的個股，以及產業結構翻轉的記憶體指標股，顯示半導體資金輪轉效應出現，一部分資金續押基本面佳與AI訂單能見度支撐的績優股外，另一部分資金選擇偏向補漲、題材與估值修復驅動的落後補漲股。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，根據高盛報告，近三個月台灣各產業2026年至2027年的每股盈餘（EPS）預估平均上修幅度，以半導體的上修17%最高、科技硬體上修15%次之，顯示隨AI需求持續發酵，台灣半導體盈餘成長動能可望延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。