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主動式美股ETF亮眼 00997A不到三個月累積報酬超過40%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在美伊重啟和談、經濟數據保持韌性，以及AI發展持續火熱下，6月來美股四大指數先後再創歷史新高，以美股為投資核心的ETF表現亮眼，近一月主動式海外股票ETF前三強累積漲幅都超過一成，績效亮眼，投資人可多留意逢回布局。

財富管理專家表示，主動式美股ETF因具有靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現彈性調整持股，更有助於動態掌握美股行情，投資人可多加善用，卡位美股多元產業增長契機。

觀察近期表現突出的主動群益美國增長ETF （00997A），其選股範圍遍及美股全產業，在投資題材豐富的美股市場中，能多方網羅不同類股表現機會，也較能避免持股集中單一產業的風險，自掛牌以來績效表現也相當亮眼，不到三個月期間累積報酬超過40%，近日更公布首次配息，預計每股配發0.37元、預估年化配息率近10%，息利雙收可期，投資人可多關注。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕指出，從基本面來看，美國經濟仍保韌性，製造業維持擴張，企業獲利動能穩健，市場預期全年企業EPS成長率將有雙位數水準，故儘管近期市場對聯準會政策立場與利率路徑重新評估，仍不改美股多頭走勢。

後市來看，受經濟保有底氣的支持，美伊展開和談，加上AI基礎建設進入超級周期，投資機會由晶片擴散至供應鏈，迎來產業升級之長線投資契機，對於美股後市表現仍正向看待。產業方面，現階段可持續關注受惠於資本支出擴張的半導體設備、功率半導體、類比IC及關鍵零組件族群，並視貨幣政策變化與市場波動靈活調整持股方向，以兼顧成長與風險控管。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，全球科技巨頭全面上調資本支出預期，加速轉向重資本模式，並將資料中心與網路算力視為核心戰略資產。目前AI產業已跨入商業驗證與變現，隨著產業鏈全面擴散，除了目前的基礎建設外，未來還有技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 00997A主動群益美國增長

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