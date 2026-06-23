海外商品規模躍進 121檔海外股票ETF整體規模突破8,000億元

全球股市頻創新高，讓海外股票ETF規模增長、績效耀眼。121檔海外股票ETF整體規模突破8,000億元，達8,199.77億元創下新高；今年來增加2304.74億元。投資區域則以美股ETF規模增加1,238.39億元為最多，占總增加規模六成。

主動群益美國增長（00997A）ETF經理人吳承恕表示，在評價面、基本面、資金面三大利多加持下，美股後市可期。

在產業配置上，AI資本支出持續上修，可持續關注AI基建、半導體族群。此外，美股在生技醫療、國防航太、金融科技等領域也各擁利基與商機，因此在資金輪動配置局勢中，主動式美股ETF因具有靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現及時調整持股，更有助於動態掌握美股行情。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，AI雲算力納入Nasdaq指數，新增AI題材有望受惠於成分股調整，牽動龐大資金流向；另在數據方面可關注PCE是否降溫以及美國重要科技股財報表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。