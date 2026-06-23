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六檔ETF逆勢創高價 兆豐洲際半導體、富邦摩台等吸引資金青睞

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
亞洲股市23日陷入震盪整理，韓股大跌9.9%、日經225指數跌3.5%、台股也在衝上48,000關卡後轉為收跌1.3%，不過仍有六檔投資在美、台股的ETF逆勢收盤創新高。 聯合報系資料照
亞洲股市23日陷入震盪整理，韓股大跌9.9%、日經225指數跌3.5%、台股也在衝上48,000關卡後轉為收跌1.3%，不過仍有六檔投資在美、台股的ETF逆勢收盤創新高。 聯合報系資料照

亞洲股市昨（23）日陷入震盪整理，韓股大跌9.9%、日經225指數跌3.5%、台股也在衝上48,000關卡後轉為收跌1.3%，不過仍有六檔投資在美、台股的ETF逆勢收盤創新高。

根據CMoney統計至昨日，收盤創新高的ETF有兆豐洲際半導體、富邦摩台、凱基優選高股息30、國泰股利精選30、台新全球AI以及群益那斯達克生技。

昨天台股翻黑，連帶一眾台股ETF普遍走跌，然國泰股利精選30逆勢收紅，該ETF布局兼顧獲利表現能力與股利發放能力的優質企業，涵蓋電子、金融及傳產龍頭，在AI產業持續擴張下，不僅供應鏈持續成長，市場交易熱絡也有望推動金融股獲利表現亮眼。經理人江宇騰表示，面對市場波動，建議留意兼具參與產業成長與追求穩定收益優勢的ETF，可望成為投資人長期配置台股，平衡資產配置波動的重要選擇。

凱基優選高股息30研究團隊表示，近期市場資金高度集中於AI族群，顯示資金對產業成長性的高度認同，但過高的集中度也可能放大短期市場波動風險；即使AI仍是今年的投資主軸，但在資金高度集中情況下，建議投資人透過多元配置來分散風險。

短期來看，部分AI族群股價可能進入整理階段，市場資金出現輪動，轉向估值相對低且具防禦性的金融族群，加上隨著除權息旺季即將到來，金融股在配息題材帶動下，有望出現補漲行情，含「金」量較高的ETF有機會吸引資金青睞。

群益那斯達克生技經理人張晏禎指出，生技醫療產業在2027全年展望上修程度高於其他產業，且未來一年潛在漲幅18.4%最高，更高於科技產業的13.2%，顯示外資對醫療產業明年表現更具信心。加上市場預估2027年各產業獲利成長，僅科技及醫療上修，醫療產業上修尤為明顯。

生技醫療產業的特性在於無論景氣好壞，在人口老化趨勢下，對於醫療服務與用藥需求仍保增長，對於抗癌、止痛、體態管理的需求不會消失。隨著AI技術的發展，新藥不僅開發時間有機會縮短，也可望提升候選藥物的質量，進而帶動企業獲利成長加速。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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