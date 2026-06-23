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美國電力基建指數創新高！五檔海外電力ETF反彈力強 搶搭MANGOS新牛市

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：五檔海外電力相關ETF績效表現 註：009819自4/23上市 資料來源：CMoney 績效、規模統計至6/23 單位：含息報酬率%
表：五檔海外電力相關ETF績效表現 註：009819自4/23上市 資料來源：CMoney 績效、規模統計至6/23 單位：含息報酬率%

AI投資浪潮不斷前進，AI啟動的電力產業變革持續擴大，催生美國電力基建指數22日收在365.45點創歷史新高，該指數成分股的VRT、PWR、BE、NVT、ETN、HUBB於22日天都大漲逾3%，顯示這波AI受惠族群將遠不止於AI、半導體等科技股，反而進一步擴充到非科技主題。

法人表示，屬於AI底層的電力、公用事業、能源基建等AI基建板塊，儘管今年來股價漲幅雖不若科技股亮眼，不過產業趨勢、企業基本面前景持續看好，帶動電力相關指標企業股價，具中長期成長潛力，連帶使相關電力ETF，未來也有機會隨股市反彈，展現跟漲表現。

根據CMoney統計，今年來五檔海外電力相關ETF整體績效表現不俗，若觀察美股自6月10日科技股重挫後，造成股價下跌起算，統計累積報酬表現迄今，則有五檔海外電力ETF維持正報酬，其中累積漲幅最大的是新光美國電力基建（009805）、強彈逾9%，富邦ESG綠色電力（00920）上漲7.3%居次；至於屬於電池、儲能相關的中信電池及儲能（00902）也反彈約5.7%；另外，主要布局乾淨能源板塊的FT潔淨能源（00899），也有上漲2.5%的表現。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，近期海外重量級能源股，如VRT、BE、ETN，受惠於AI數據中心電力需求旺與AI伺服器冷卻題材升溫，成為AI基建的重要推進企業，股價中長期表現將隨雲端大型企業的AI資本支出成長而續強，尤其當美股主要科技股價衝高後，高估值科技股的獲利賣壓湧現，投資人若鎖定電力ETF，即掌握AI電力股的「低估值」優勢、電力公用股的「防禦投資」特性、加上其他能源基建股，兼具AI＋能源雙成長題材，等於一次完整布局美股「成長＋防禦」雙核心兼顧的電力稀缺資產。

另外，根據彭博統計，009805整體成分股的最新6月預估本益比22.3倍，不僅相較美股科技股27.7倍便宜，同時，近來美國華爾街投資人發現，繼FAANG（尖牙股）、Magnificent7（科技七巨頭）後，由Meta Platforms（META-US）、Anthropic、輝達（NVDA-US）、Google、OpenAI與SpaceX組成的「MANGOS」AI新明星隊，被視為未來美科技主核心，儘管近期部分代表個股震盪大，但背後衍生的AI電力、能源等AI關鍵基礎設施設備股，由於仍具較低估值優勢，中長期成長潛力不容小覷。

台新投信ETF投資團隊強調，投資人若看好AI長線趨勢，卻擔心科技股估值過高與股價波動，可透過美國電力基建ETF來布局實體電力資產。透過美國電力相關ETF，可以完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，掌握AI成長賽道，並兼顧電力基建股低估值優勢，中長期布局有機會捕捉美股「MANGOS」新牛市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國 ETN 科技股

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