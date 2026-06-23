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美國科技巨頭新兵ETF來了 009824於6月25日掛牌上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
群益投信募集發行的群益美國科技巨頭ETF（009824），將自6月25日起掛牌上市。示意圖／AI生成
群益投信募集發行的群益美國科技巨頭ETF（009824），將自6月25日起掛牌上市。示意圖／AI生成

臺灣證券交易所公告，群益投信募集發行的群益美國科技巨頭ETF（009824），將自6月25日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「Solactive美國科技巨頭指數」，指數成分股為符合科技產業分類及流動性門檻之大型美國科技公司。成分股權重之計算是以市值為基礎，再透過成分股多因子分數進行調整，多因子包括自由現金流、股價淨值比、股東權益報酬率、EPS預期變化、營收預期變化與動能等，透過綜合考量成分股之市值與多因子分數，決定成分股權重，以表彰具備市值、獲利與未來成長潛力之美國科技巨頭投資組合績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達227檔（含被動式ETF 197檔及主動式ETF 30檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 群益 美國

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