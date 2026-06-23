ETF添新兵！00407A 24日掛牌 50檔持股一次看

主動式ETF再添新兵，主動凱基台灣（00407A）將於24日掛牌，最新淨值為9.91元、規模78.72億元，總持股檔數為50檔，主要持股包含台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等。

主動凱基台灣是主動式ETF第35檔，也是主動式ETF鎖定台股的第20檔，在6月12日成立，不予配息，經理人趙偉志，風險報酬等級為RR4，經理費0.075%，保管費為0.035%。

截至23日，主動凱基台灣前十大持股為台積電8%、聯發科6.51%、台達電3.75%、智邦（2345）2.81%、國巨*（2327）2.44%、奇鋐（3017）2.43%、欣興（3037）2.41%、旺矽（6223）2.21%、金像電（2368）2.06%、台燿（6274）1.94%。

主動凱基台灣研究團隊指出，AI發展帶動我國出口動能維持高檔，央行於第2季理監事會議也將經濟成長率上修至9.45%，總經數據有望支持台股多頭格局延續。儘管近日呈現外資呈現淨賣超，但從資金流向細看，外資仍持續加碼護國神山以外的科技族群；同時，投信資金受惠ETF申購熱絡，持續加碼科技股族群，為市場提供支撐。

主動凱基台灣研究團隊表示，CSP業者持續擴張資本支出，台廠供應鏈有望持續受惠，又龍頭廠商CoWoS產能持續增加，今年產能較去年約倍增，帶動先進封裝、測試與載板等產業需求。建議投資人聚焦中長期訂單能見度明確、技術具領先地位的廠商，將是當前較適宜的操作主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。