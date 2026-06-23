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00408A將於6月24日開募 以台灣市值500大企業為投資股票池

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動第一金優股息（00408A）小檔案。資料來源：第一金投信
主動第一金優股息（00408A）小檔案。資料來源：第一金投信

2026年以來台股一路由年初3萬點，本周已接連挑戰47,000點、48,000點兩大關卡，第一金投信第二檔主動式台股ETF主動第一金優股息（00408A）自6月24日起重磅開募。台股6月23日攻過48,000點，第一金投信指出，台股攻高具備紮實基本面支撐，Bloomberg預估2026年、2027年企業獲利成長率最高分別可達50%及30%，帶動台股漲勢動能持續可期。

近期台股攻高過程，呈現成長股、高息股輪動態勢，因應盤勢的快速變化，主動式台股ETF從追科技成長動能、股息收益率，再轉向更靈活的調節策略，第一金投信第二檔主動式台股ETF的第一金台股趨勢優股息主動式ETF（00408A）選股策略鎖定三大主軸：挑選具備獲利成長率、股息成長率、殖利率領先群等個股，打造新一代主動式高股息ETF。

00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF經理人張正中表示，台股已進入「高獲利、高股利、高本益比」的高成長時代，今年以來台股闖關攻高加速，一路由年初3萬點，經歷50天來到3萬5,000點、經歷60天看到4萬點，隨後更以35天即挑戰4萬5,000點，儘管目前本益比攀升抵22倍，相較歷史均值18.6倍尚未過度偏離。

張正中強調，Bloomberg統計預估，今年台股企業獲利上看50%，明年也高達30%， AI發展驅動AI晶片競賽、記憶體、PCB等具備堅實獲利底氣，研判台股行情將持續上攻，留意波動加大。

張正中說明，00408A以台灣市值500大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股進行投資，篩選獲利及股息成長標的，不只考量過去的股息率高低，更強調股價、股息雙收成長策略；此外，亦掌握除權息淡旺季調整成長息收股配置，追求股價與股息雙收機會，讓資金在不同時期皆能發揮最大效率。

第一金台股趨勢優股息主動式ETF（00408A）6月24日至30日募集繳款，發行價格每單位新台幣10元，投資人只要新台幣1萬元起就能參與台股新成長動能，同時提供每季收益分配，預估7月初成立，除息月份落在1月、4月、7月及10月。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 第一金 高股息 台股 基本面

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