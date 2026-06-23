0050就夠了！不用搭主動式ETF…郭哲榮「時間還給生活與家人」：全壓0050關看盤軟體

分析師郭哲榮在影音節目中針對近期熱門的「主動型ETF搭配元大台灣50（0050）」投資必勝法提出質疑。

他指出，自金管會放行主動式ETF後，市場上如主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）...等產品如雨後春筍般掛牌。

主動型ETF加0050是必勝法？

雖然在近期股市飆漲下，許多主動型ETF繳出優於大盤的成績，且市場盛傳「主動型衝刺超額報酬、被動型0050穩住績效」的完美攻守兼備策略，但他認為長期來看這是一場勝率極低的賭博。

郭哲榮引述美國最具權威性的SPIVA報告指出，在史上最強大的多頭市場中，最新一年內仍有將近79%的美國主動型基金績效輸給標普500指數；若將時間拉長至15年，更有高達近90%的主動型產品輸給大盤。

他進一步表示，這10%的勝率還包含了倖存者偏差，因為許多績效差的基金早已被清算下市，以2014年成立的基金為例，到2026年已有超過三分之一消失，實際勝率可能不到7%。

他解析主動型基金落後的主因在於「成本」，主動型ETF因需維持龐大投研團隊，內扣費用往往是大盤型ETF的3至5倍，且因頻繁換股產生極高的交易摩擦成本，每年在起跑點上就先輸給大盤1%至1.5%。

他舉例，僅僅1%的年化報酬率差距，在投入100萬且經過20年複利滾動後，兩者資產差距可達112萬元，比本金還要多。

高成本與ARKK暴跌先例

郭哲榮更以女股神伍德（Cathie Wood）操盤的知名主動型ETF「ARKK」為例，該基金在2021年2月高點時，自2014年成立以來的累積報酬率高達735%，遠超同期標普500大盤的125%，引發全市場瘋投。

然而，隨著伍德隨後看錯趨勢且2022年迎來升息循環，ARKK自高點崩跌高達81%，反觀大盤最大回檔僅三成多。

時至2026年，若在2014年投入100萬元，死抱大盤型ETF（SPY）至今資產約變成446萬元，但死抱ARKK歷經劇烈波動後卻僅剩406萬元，這證明主動型ETF在承擔巨大心理壓力後，長線報酬率仍可能輸給無腦買進的大盤。

汰弱留強機制 無腦壓底牌0050才是必勝法

相反地，郭哲榮認為像0050或SPY這類市值型ETF，本身就是世界上最完美且無情的主動型動能ETF。

它們透過「太弱留強」的機制運作，當企業競爭力衰退、市值縮水時就自動降低權重或剔除，當台積電、聯發科等好公司市值膨脹時就自動加碼。

這套機制完全沒有人類的主觀偏見與特定股票的執念，更不需付出昂貴的管理費用。

因此，他強調台股是一座科技島，最頂尖的半導體與AI供應鏈皆已涵蓋在市值前50大公司中，投資人不需要猜測下一波主流，將底牌壓在0050上並關掉看盤軟體，把時間還給生活與家人，才是真正的ETF必勝法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。