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7月9日除息！00400A瞄準聯發科、台積電AI長線商機…創高之際先領股息

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中站上4萬8高點且股市樂觀指數創歷史新高，國泰投信建議透過00400A的靈活選股策略布局AI長線商機，並可參與即將於7月9日進行的除息。記者曾原信／攝影
台股盤中站上4萬8高點且股市樂觀指數創歷史新高，國泰投信建議透過00400A的靈活選股策略布局AI長線商機，並可參與即將於7月9日進行的除息。記者曾原信／攝影

台股端午節後表現跌破市場眼鏡，今日盤中一度站上4萬8高點，主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢指出，台股6月以來連連創高，連日震盪劇烈，面對充滿變數的投資環境，投資策略需透過更靈活配置與精準選股，以利掌握不同階段的投資機會，建議投資人可部分配置6月除息的ETF，在台股創高之際，有較大機會先領股息，後續股價若上漲，也有資本利得的空間可以期待。

以00400A為例，本檔主動式台股ETF即將於7月9日除息，本次最後申購日是7月8日，股息則預計於7月31日發放，投資人可至官網查詢配息相關公告。

國泰金控近日公布2026年6月國民經濟信心調查結果顯示，景氣展望樂觀指數持續攀升，股市樂觀指數與風險偏好指數雙雙創下歷史新高，顯示民眾對於景氣、經濟發展及股市表現抱持樂觀態度，值得關注的是對於未來一年台股ETF的想法及影響因素，調查結果顯示，50%民眾將買進並持有逾1年，另有高達54%民眾認為，AI產業發展將是未來一年影響台股ETF重要因素，反映投資人看好長期投資價值，並持續關注產業成長趨勢。

00400A基金經理人梁恩溢指出，過去市場在資金行情帶動下，許多產業與個股同步受惠，但隨著市場環境改變，企業間的競爭力與獲利能力差異逐漸擴大。未來投資勝負關鍵，不只是掌握市場趨勢，更重要的是挑選出真正具備競爭優勢、獲利成長動能及產業領導地位的企業。

在此環境下，主動式ETF可透過投研團隊持續追蹤市場變化、實地拜訪企業，洞悉產業發展與及企業基本面，讓整體投資組合在市場波動中，有機會掌握更具潛力的投資契機，同時兼顧投資效率與配置彈性。

觀察6月22日，00400A主要成分股分別是聯發科、台光電、台積電、台達電、國巨、環球晶、致茂、欣興、緯穎及智邦等約50檔。

其中電子零組件占比30.58%、半導體業占比22.91%、上櫃半導體和電腦及週邊設備業約23.91%，瞄準台廠AI長線的強勁商機，後市可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息 月配息 ETF 台股

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