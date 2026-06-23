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16檔500億級 ETF 規模創新高 這檔規模狂增590%奪成長王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
規模500億元以上ETF近六個月績效一覽表。（資料來源：CMoney，資料統計至2026/06/22，NA為今年剛成立之新產品，無法計算來績效、規模之數據）
規模500億元以上ETF近六個月績效一覽表。（資料來源：CMoney，資料統計至2026/06/22，NA為今年剛成立之新產品，無法計算來績效、規模之數據）

今年以來AI仍是全球資本市場投資主軸，帶動美股那斯達克指數大漲逾10%，日股韓股同創歷史新高，台灣加權指數今年以來漲幅超過60%。加上美伊停戰協議簽署，全球風險情緒回暖，帶動在台掛牌的海內外ETF同步走揚。

受惠於這波多頭行情，台股ETF市場規模同步擴張。根據CMoney統計最新數據，今年初全市場規模超過500億元的ETF僅17檔，截至6/22已增加至24檔。其中就有16檔規模同步改寫歷史新高。在眾多吸金巨獸中，今年以來規模增幅最驚人的黑馬當屬主動統一全球創新（00988A），規模暴增高達 590%，規模也順勢突破600億元，增達631.6億元，堪稱吸金王。

進一步觀察績效表現，隨著時序走入6月底作帳行情，這16檔規模超過500億元的ETF績效同步亮眼，前五名績效均超過80%，前兩名甚至超過100%。其中，00988A今年以來績效高達135.18%，不僅規模增幅居冠，績效表現同樣稱霸，一舉拿下「規模、績效雙冠王」寶座。

統一00988A經理人陳意婷表示，下半年全球股市可望維持多頭格局，但市場走向分化，不再是普漲行情，AI仍是核心投資主軸。美股獲利動能強但估值偏高，應聚焦獲利有望超預期的半導體族群；台韓股兼具高成長與相對低估值優勢，惟波動較大；日股則應鎖定掌握AI或半導體供應鏈關鍵廠商。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日股 韓股 美股

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