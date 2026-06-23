台股創高後震盪 逢低布局含台積電、聯電主動式 ETF

在美伊停戰協議簽署的樂觀情緒帶動下，全球風險情緒明顯回暖，台股23日創高後震盪，盤中最高攀升至48,218點，市場法人建議，可伺機擇優逢低布局台股主動式ETF，掌握相關行情報酬。

觀察台股主動式ETF持股，其中，持有台積電及聯電市值前五名的標的為：主動統一升級50、主動統一台灣增長、主動復華未來50、主動群益台灣強棒、主動群益科技創新。

進一步觀察，前二名主動統一升級50、主動統一台股增長中，晶圓雙雄持有市值：主動統一升級50持有台積電約有320億元、聯電約有105億元；主動統一台灣增長則持有台積電約288億元、聯電約有113億元。

統一投信表示，隨著美伊達成協議，油價上行壓力有望緩解，進一步抑制市場對通膨升溫的擔憂，對全球股市形成正面支撐。台股亦受全球股市帶動呈現震盪向上格局，建議可持續關注受惠AI、半導體及高效能運算（HPC）等長期成長趨勢的企業，掌握行情機會。此外，近年市場輪動速度加快，主動式ETF具備靈活調整持股與產業配置的優勢，也建議伺機逢低或以定期定額方式參與行情趨勢。

持有台積電、聯電市值前五大主動式ETF。

資料來源：CMoney 統計至6/22 高瑜君／製表

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