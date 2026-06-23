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全民瘋0050！火鍋店也跟上秀持股送蝦或肉「1股也行」…網笑：正二可換兩盤嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
火鍋店家推出出示0050股票庫存享肉量升級或招待白蝦的活動，在社群上引發網友針對零股能否適用與其他ETF優惠的熱烈討論。示意圖／Ingimage
火鍋店家推出出示0050股票庫存享肉量升級或招待白蝦的活動，在社群上引發網友針對零股能否適用與其他ETF優惠的熱烈討論。示意圖／Ingimage

台股熱潮延燒到餐飲業，臉書粉專「好食多涮涮鍋-大安店」近日推出超有梗活動，直接搭上全民瘋元大台灣50（0050）話題，只要顧客出示證券APP庫存畫面中持有0050，不論是1股還是更多股，都能享有原招待升級，可選「南美白蝦250g」或肉品250g。

店家在貼文中笑說，小編因為廣告效益不佳而「徹夜難眠」，甚至懷疑現在文章裡面要有「股票」、「漲停」、「股票名稱」等字眼，才會被演算法推播出去。小編還引用搭公車聽到的對話，表示有阿嬤在車上說「雞罵蝦郎某0050啦，連溫孫攏屋」，因此靈機一動決定把活動主題鎖定0050。

活動內容也很有社群感，店家強調「有0050不只能賺新台幣，還能來好食多賺蝦跟肉」，單人套餐可享原招待肉量升級2.5倍，雙人套餐則加碼招待一份250克白蝦或肉片。不過店家也提醒，商業午餐、學生套餐、素食鍋不適用，且不得與生日優惠或其他活動併用。

貼文曝光後引發網友熱議，有人笑說「小編應該要跟元大證券收點廣告費」，店家也幽默回應「小編只求大家點讚+分享，小編穩住業績才能不用被送去進修」。也有網友問「那剛好沒0050就沒有優惠了對嗎？」，店家則回覆「對，這個月做生日優惠跟0050優惠」。

Threads上也有不少網友轉發討論，有人直呼「有點東西的行銷」、「太棒了吧」、「很會耶」，也有人敲碗問「006208有嗎」、「正二可以換兩盤嗎」、「零股去吃會不會很丟臉」。還有網友開玩笑說「我有34張0050 可以點34盤白蝦嗎」，讓這波0050火鍋行銷意外成為社群話題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 火鍋 ETF 00631L元大台灣50正2

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