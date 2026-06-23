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台股 ETF 受益人風向轉高息 00919奪下人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股ETF受益人周增前十名。（資料來源:CMONEY、2026/6/18）
台股ETF受益人周增前十名。（資料來源:CMONEY、2026/6/18）

根據集保戶股權分散6月18日最新統計資料顯示，91檔台股ETF受益人數上周減少8.6萬人，總人數為1,703萬5,034人，統計今年來增加486萬1,544人。進一步觀察單檔逆勢周增情況，周增最多前兩名都是高息型，其中以群益台灣精選高息（00919）周增2.2萬人奪下最佳人氣王。

另外，前十名中高息型上榜檔數包括00919、00918、00961有3檔，包括00406A、00405A、00404A共3檔主動式，整體而言，高息型台股ETF人氣回籠最顯著。市場法人表示，台股創新高後，大盤大漲大跌的頻率越發高，高息資產具備易漲抗跌的特性，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益

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