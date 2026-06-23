009813主打強者恆強發行至今卻績效不如00646！Ffaarr近因偏誤迷思：並不是總是如此

持股愈集中在市值大的股票，績效就會愈好？

因為有聽說ishares將出的新全球ETF的經理人會是貝萊德標普卓越50（009813）的經理人，所以看了一下這支在標普500中，只選前50大公司的ETF。

它從去年10月發行，當時打出的宣傳，就是強者恒強，而當時回測績效來看，的確是只選前50 大的指數表現比較好。

但，發行至今的結果，明顯和原本的預期有差，它的績效9.46%和標普500的元大S&P500（00646）16.18% 相比，如圖所示明顯落後...

當然8個月的績效不代表一切，未來也可能反超。

舉這個數據要說明的重點還是，以為往大型股集中績效就會好，其實是一種近因偏誤迷思，並不是總是如此，也是曾經有很長的時段...中、小型股的表現更好。

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