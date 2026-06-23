快訊

新青安害年輕人更苦了？房貸族較三年前多扛180萬

真實人生／百年家族祕密！混血雙胞胎弟假冒白人大翻身

台鐵列車竟有冷氣費！符合一條件可申請退費 網友稱奇

聽新聞
0:00 / 0:00

009813主打強者恆強發行至今卻績效不如00646！Ffaarr近因偏誤迷思：並不是總是如此

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
貝萊德標普卓越50發行八個月來績效落後標普500的數據，點破投資人盲目追求持股集中大型股的近因偏誤，強調中小型股在歷史上也曾有更好表現。圖／本報資料照片
貝萊德標普卓越50發行八個月來績效落後標普500的數據，點破投資人盲目追求持股集中大型股的近因偏誤，強調中小型股在歷史上也曾有更好表現。圖／本報資料照片

持股愈集中在市值大的股票，績效就會愈好？

因為有聽說ishares將出的新全球ETF的經理人會是貝萊德標普卓越50（009813）的經理人，所以看了一下這支在標普500中，只選前50大公司的ETF。

它從去年10月發行，當時打出的宣傳，就是強者恒強，而當時回測績效來看，的確是只選前50 大的指數表現比較好。

但，發行至今的結果，明顯和原本的預期有差，它的績效9.46%和標普500的元大S&P500（00646）16.18% 相比，如圖所示明顯落後...

當然8個月的績效不代表一切，未來也可能反超。

舉這個數據要說明的重點還是，以為往大型股集中績效就會好，其實是一種近因偏誤迷思，並不是總是如此，也是曾經有很長的時段...中、小型股的表現更好。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 00646元大S&P500 ETF

延伸閱讀

市值型ETF外投資組合還會搭誰？網推0050配台積電（2330）：ETF有一支好的就夠

24歲男閒錢20萬全投0050正二⋯拚40歲前資產5000萬？網勸：增加個股配置

600萬該買0050正二or高股息？網推市值型「+1招自創現金流」

退休存2000萬只是願不願意的問題！月存1萬8％指數化投資「地板報酬」：35年滾2157萬

相關新聞

009813主打強者恆強發行至今卻績效不如00646！Ffaarr近因偏誤迷思：並不是總是如此

新全球ETF貝萊德標普卓越50（009813）自去年10月發行以來，績效僅9.46%，落後於標普500的16.18%，顯示大型股集中非必然優勢。持股集中於大型股並不保證最佳績效。

600萬該買0050正二or高股息？網推市值型「+1招自創現金流」

高股息、市值型怎麼選？一名38歲家庭主婦在Dcard發文表示，近期出售婚前購入的套房後，實拿約600萬元資金，希望規劃未來投資方向。由於手上原本就持有20張0050、93張0050正二及28張00919，目前整體獲利約160萬元，因此考慮將600萬元全數投入0050正二長期持有，或採取高股息與正二各半配置。不過因未來希望每月能提領約3萬元生活費，也讓她猶豫該如何兼顧資產成長與現金流，貼文曝光後掀起熱烈討論。

市值型ETF外投資組合還會搭誰？網推0050配台積電（2330）：ETF有一支好的就夠

最近投資人在PTT上討論市值型ETF的搭配，普遍建議0050配台積電（2330）。有網友指出ETF不必多，認為一支好ETF即可，而槓桿ETF也引發熱烈討論。持股比例及風險管控成為熱門焦點。

24歲男閒錢20萬全投0050正二⋯拚40歲前資產5000萬？網勸：增加個股配置

股市持續向上，不少人偏好將閒錢用於買股投資。一名就讀碩士的24歲學生在Dcard發文表示，近期獲得家人贊助50萬元，希望重新規劃資產配置，並以40歲前累積5000萬元資產為目標。由於接觸《生命週期投資法》後，認為年輕時應提高風險承受度，因此考慮將資金大幅轉向0050正二與美股科技股槓桿ETF（QLD），貼文曝光後引發網友討論。

買0050正二會賠錢嗎？他怕「一買就套牢」 過來人曝最大風險

市值型股票長期勝率較高，一名網友在Dcard股票板發文表示，近期經常看到許多人分享投資元大台灣50正2（00631L）的獲利成果，甚至有人曬出賺進數百萬、上千萬元的對帳單，讓他相當心動。不過他也擔心，若現在進場會不會剛好買在高點，導致帳面立刻轉虧，因此好奇詢問「有人買0050正二賠錢的嗎？」貼文曝光後，引發大量投資人分享自身經驗與看法。

0050、00919、00981A…10檔ETF下殺更瘋搶 該買誰？「易漲抗跌」選它

台股ETF除息周存股族注意了！00981A擁有百萬受益人在週二(6/16)除息，首日參考價30.84元，盤中最高觸及31.28元，不過終場下跌0.02元，以30.82元作收暫時貼息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。