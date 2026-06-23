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市值型ETF外投資組合還會搭誰？網推0050配台積電（2330）：ETF有一支好的就夠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT請益市值型ETF應搭配何種產品做互補加成，引發股板「正二派」敲碗力挺，以及針對台積電權重是否重複押注、海外與主題型ETF配置策略的正反熱烈討論。記者曾原信／攝影
網友在PTT請益市值型ETF應搭配何種產品做互補加成，引發股板「正二派」敲碗力挺，以及針對台積電權重是否重複押注、海外與主題型ETF配置策略的正反熱烈討論。記者曾原信／攝影

投資人想靠ETF長期累積資產，近日就在PTT發文請益，表示市值型ETF已是投資組合核心，想知道大家還會搭配哪些ETF做互補或加成，像是高股息、科技型、主動式、美股大盤或全球型ETF等。原PO坦言自己本金不多、個股經驗不足，因此仍想以ETF作為主要配置方向。

貼文一出，股板網友幾乎瞬間歪樓，不少人直接搬出近年討論度極高的槓桿ETF，留言區出現大量「正二派」與「正五派」支持者。有人直白表示：「問就是正二」、「0050搭正二」，還有人笑稱「在這版問，一定一堆人回你正五」。當原PO疑惑「正五是什麼？不是頂多正2嗎？」後，也讓討論更添趣味。

除了槓桿派之外，也有部分網友分享自己的實際配置。有人認為ETF不需要太多檔，「我主要的投資部位是0050＋2330，我認為ETF有一支好的就夠了。」也有人偏好多元布局，提到「0050＋0052＋00631L」、「0052、SMH、VOO，激進一點就正2、USD」，或是透過台灣掛牌ETF布局海外市場。

對於是否該追求加乘效果還是互補效果，也有網友提出自己的看法。有人認為若求穩健，可以採取市值型搭配低波動或債券ETF的多因子策略；若追求報酬，則可配置科技、半導體或特定產業主題ETF。也有人指出，與其糾結組合，不如先搞清楚自己的風險承受能力。

另一個討論焦點則落在台積電權重。有網友提到持有0050與0052的組合，引來原PO擔心「2330持股比例會不會超高？這樣沒有重複押注嗎？」對此，有網友反問：「不然台股拿掉2330，你覺得整體表現會更好？」認為台積電本來就是台股市值核心，重複持有未必全然是缺點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 0052富邦科技 00631L元大台灣50正2 VOO ETF

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