百元台股ETF來到19檔新高

台股昨（22）日大漲1,276點收47,741點，刷新天價，激勵台股ETF跟著走揚。其中，國泰費城半導體（00830）首度收在百元之上，達100.6元，晉升百元俱樂部，推升百元ETF增至19檔，檔數創新高紀錄。接下來，元大全球未來通訊等也蓄勢搶攻百元大關。

根據CMoney統計至昨日，收盤價站上百元有富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、富邦摩台、富邦台50等19檔。百元ETF今年來平均漲幅76.8%，其中，漲幅破百的有群益臺灣加權正2的155%、國泰臺灣加權正2的153.7%、富邦臺灣加權正2的152.6%、國泰臺韓科技135.5%、元大全球5G的102.3%、國泰費城半導體101.8%。

另外，昨日包含元大全球未來通訊、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、元大日經225以及復華富時高息低波收盤價都在90元之上，朝向百元關卡蓄勢待發。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，費半指數近期表現亮眼，上周輝達發行250億美元公司債，獲市場超額認購達850億美元，顯示市場對AI前景深具信心，亦代表高利率環境幾乎不會對AI受惠產業造成影響，利潤率仍遠遠高過資金成本。

AI應用加速擴散，帶動HBM、先進製程、先進封裝及半導體設備需求延續。

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