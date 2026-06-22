市值型股票 ETF Q3 有戲 前五大發行商預估股市將迎旺季行情

AI成長力道強勁、美伊戰爭進入收尾階段，全球股市頻頻創新高，展望第3季，規模前五大的ETF發行商認為，股市可望迎來傳統旺季行情，布局宜採取股優於債的投資策略。股市加碼市值型ETF，債市則先布局短天期債券商品。

綜合元大、國泰、群益、富邦以及統一投信業者看法，台股市場獲得全數一致認同，建議配置四成至六成的資金；海外股則建議配置三至四成的資金；而對於債券市場看法則較為分歧，保守型投資人建議以布局不超過三成的資金，積極型投資人在這季度可以零配置。

在台股的投資標的上，可以留意元大台灣50、主動國泰動能高息、群益台灣半導體收益、主動富邦台灣龍耀、統一台股增長、主動統一升級50等。

統一投信表示，AI供應鏈需求帶動出口表現，台灣經濟成長動能持續優於預期。作為全球AI供應鏈核心，台廠從晶圓代工、先進封裝，到PCB、CCL、ABF載板、散熱及電源等關鍵零組件，皆居領先優勢。隨著AI伺服器、高效能運算及雲端基礎建設需求持續擴大，預期台股科技產業今年獲利可望有四成以上成長，帶動台股後市行情。

法人指出，AI多頭指標輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前指出，Vera Rubin量產將讓台灣供應鏈下半年「非常忙碌」，更預期全球AI基礎設施支出2030年將達到3至4兆。台灣主要權值股涵蓋完整AI硬體供應鏈，並高度受惠全球產業架構，基於企業獲利的高成長支持基本面，第3季持續建議穩定加碼布局市值型ETF。

債券市場部分，FOMC會議維持利率於3.5%至3.75%區間不變，已連續七次按兵不動。展望第3季的債市投資策略，國泰、群益、富邦投信都建議優先布局短天期債券ETF，可留意國泰收益非投等債、群益ESG投等債0-5、主動富邦複合收益等。

國泰投信指出，投資組合不宜過度拉長存續期間，配置重點可由資本利得轉向票息收益。群益投信ETF及指數投資部經理人謝明志認為，少量的短天期投等債ETF作為搭配，保有領息而承擔較小的利率風險。

富邦投信指出，債券配置建議聚焦中短天期美債及高評級投資等級債，降低利率波動對投資組合的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。