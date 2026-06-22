66檔台股 ETF 創新高價 12檔今年來漲幅逾100%

端午假期過後買盤歸隊，台股多頭氣盛，昨（22）日大漲再創新高，連帶台股ETF績效表現也水漲船高，多達66檔，占比超過七成台股ETF收盤與大盤同步改寫歷史新高，讓1,066.91萬受益人都賺錢。

據CMoney統計至昨日，在66檔收盤價創新高的台股ETF中，今年來有12檔漲幅破百，依序為群益臺灣加權正2的155%、富邦臺灣加權正2的152.6%、兆豐台灣晶圓製造138.4%、台新臺灣IC設計129.2%、野村臺灣新科技50的119.7%、富邦台灣半導體117%、群益半導體收益114%、中信關鍵半導體109.4%、中信上櫃ESG 30的107.5%、新光臺灣半導體30的106.2%、主動復華未來50的103.7%、永豐台灣ESG的102.5%。

據了解，群益臺灣加權正2執行1拆24已獲證交所同意，由於該ETF發行價10元，是市場上台股正2 ETF中最低，因此分割後可能成為市場上入手價最低的台股正2 ETF，6月30日為最後交易日，7月7日恢復申贖、交易、借券、過戶。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，在多頭趨勢，除運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2 ETF。因台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金，在此情況下的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。

展望台股後市，看好台股AI硬體需求爆發的投資趨勢不變，在基本面佳的支撐下台股後市不看淡。

富邦投信指出，目前AI產業發展已由單純算力競賽，逐步邁向應用普及與生態系擴張階段。除先進製程與AI晶片外，新舊世代晶片需求同步增溫，也帶動測試設備、探針卡等相關供應鏈需求快速成長。在產業布局方面，看好具全球競爭優勢的產業龍頭與隱形冠軍，包括半導體設備、載板、光通訊、IC設計、被動元件及AI加速器相關供應鏈等族群，後續成長動能值得關注。

群益半導體收益經理人謝明志指出，台股頻創歷史新高，市場投資氣氛持續熱絡。AI發展正由訓練階段逐步邁向應用落地，帶動相關需求由GPU持續向周邊擴散，也讓AI題材多點開花，從製造、封裝、散熱、光電元件、網通設備到高階電路板等領域，相關族群營運表現持續加溫，也為台股成長增添底氣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。