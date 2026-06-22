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00407A24日掛牌 「三好」吸睛

經濟日報／ 何佩儒

主計總處公布第1季經濟成長率達14.5%，並將全年預測大幅上修至9.6%。強勁的數據表現源自今年的出口動能，外需強勁為台股提供了扎實的下檔支撐，今年5月出口達784.8億美元，為歷年單月次高，較去年同期大增51.7%，顯示台灣在AI驅動的全球科技投資浪潮中位居要角。

凱基台灣主動式ETF基金（00407A）研究團隊表示，AI發展已由過去「訓練導向」轉向「推論與代理任務為主」，使算力需求從一次性投資轉為長時間、持續性的運算需求。此一結構性變化推升GPU、HBM、ASIC、CoWoS、矽光子（CPO）、800V高壓直流供電與液冷散熱等需求爆發，進一步鞏固台廠在AI軍備競賽中不可替代的地位，市場仍偏多看好台股後市表現。

主動凱基台灣ETF預計6月24日掛牌上市，首創主動台股ETF不配息再投入機制，主動操作升維時間複利。

AI軍備競賽如火如荼進行中，市場資金仍聚焦與AI基礎建設及應用需求高度連動的市場，具關鍵供應鏈地位的台股就是無法被忽略的市場之一。為助攻投資人追求超額報酬機會，主動凱基台灣ETF研究團隊採用的「三好」原則有望發掘價值尚未反映的投資機會，並非追逐市場短期熱度的題材。所謂的「三好」，就是好題材（GoodStory）、好公司（GoodCompany），及好價格（GoodPrice）。

主動凱基台灣ETF研究團隊透過AI輔助整理分析各類外資報告，並使用量化系統監控超過50個次產業的營收成長、股價動能，挑選出真正具長線發展趨勢題材的族群；同時評估各產業間的龍頭企業及具成長空間的「挑戰者」之競爭優勢，確保所選公司具備真實的趨勢獲利能力。

此外，儘管一間「好公司」具備「好題材」，但若買在相對高點的價格，也會造成投資風險，所以主動凱基台灣ETF研究團隊會利用估值模型，從本益比、股價淨值比等數值，判斷價格合理性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 台股 主計總處

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