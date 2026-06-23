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手持0050、0052、009816⋯月投2萬該買哪支？網勸專注這一檔

聯合新聞網／ 綜合報導
28歲網友每月投入2萬元購買0050、0052及009816，求投資組合建議。網友普遍建議專注於0050，避免過度分散，或轉向00935以提高科技股配置平衡性。部分人也建議投資美股ETF增強全球布局。記者曾原信／攝影
28歲網友每月投入2萬元購買0050、0052及009816，求投資組合建議。網友普遍建議專注於0050，避免過度分散，或轉向00935以提高科技股配置平衡性。部分人也建議投資美股ETF增強全球布局。記者曾原信／攝影

一名28歲網友在Dcard股票板發文表示，目前每個月有約2萬元閒置資金可投入投資，手上已持有元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）及主動式ETF009816，希望了解現有配置是否需要調整，以及還有哪些ETF值得長期布局。貼文曝光後，引發網友討論市值型ETF、科技ETF與主動式ETF的配置策略。

原PO表示，目前已開始定期投資ETF，但對於標的選擇仍感到猶豫，因此向網友請益是否應刪減部分持股、改投入其他更具潛力的ETF，希望能建立適合長期投資的組合。

在留言區中，最常見的建議是簡化持股。一名網友直言，「全部0050就好了吧」，認為對於每月投入金額不算特別大的投資人而言，與其分散太多標的，不如專注在單一市值型ETF，透過長期定期定額累積資產。

也有網友指出，若本金尚未達到百萬元等級，持有過多ETF容易造成配置過度分散。有網友認為，投資初期專注一至兩檔核心ETF即可，不需要追求過度複雜的組合。

針對原PO目前持有的標的，也有人進一步分析差異。有網友指出，今年以來0052績效優於009816，009816又略優於0050，主要原因在於0052聚焦科技股，而009816加入主動選股機制，能排除部分獲利較差的公司，因此短期表現較佳。不過他也認為0050與009816在投資邏輯上具有相當程度重疊，投資人可以考慮擇一持有即可。

另有網友建議刪除0052與009816，改投入野村臺灣新科技50（00935），認為該ETF在科技產業布局上更具特色。支持者指出，0052雖然聚焦科技股，但台積電權重偏高，而00935相對降低單一個股占比，能將更多資金分配給聯發科、台達電等其他大型科技企業，有助提升投資組合平衡性。

部分投資人則看好全球化布局，建議原PO考慮透過定期定額方式投資美股ETF，增加海外資產配置，降低單一市場風險。此外，也有網友推薦00735等半導體相關ETF，認為能同時涵蓋台灣與南韓半導體供應鏈，受惠AI與科技產業長期成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050 0052富邦科技 009816凱基台灣TOP50

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