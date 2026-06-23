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24歲男閒錢20萬全投0050正二⋯拚40歲前資產5000萬？網勸：增加個股配置

聯合新聞網／ 綜合報導
一名24歲碩士生希望以40歲前累積5000萬元資產，考慮將20萬元閒錢投入0050正二與美股槓桿ETF，並面臨資產配置決策。網友建議提高個股配置，強調年輕人應適度承擔風險。記者曾原信／攝影
一名24歲碩士生希望以40歲前累積5000萬元資產，考慮將20萬元閒錢投入0050正二與美股槓桿ETF，並面臨資產配置決策。網友建議提高個股配置，強調年輕人應適度承擔風險。記者曾原信／攝影

股市持續向上，不少人偏好將閒錢用於買股投資。一名就讀碩士的24歲學生在Dcard發文表示，近期獲得家人贊助50萬元，希望重新規劃資產配置，並以40歲前累積5000萬元資產為目標。由於接觸《生命週期投資法》後，認為年輕時應提高風險承受度，因此考慮將資金大幅轉向0050正二與美股科技股槓桿ETF（QLD），貼文曝光後引發網友討論。

原PO透露，目前每月透過家教收入約3萬元，房貸支出約1萬元，生活費則由家人負擔至畢業為止。目前資產配置包括約15萬元比特幣現貨、50萬元的0050與台積電持股、55萬元QQQ，以及約40萬元現金。面對即將投入的新資金，他正在兩種策略之間猶豫，一是透過200日均線作為進出場依據，將資金集中在0050正二與QLD；另一種則是直接長期持有槓桿ETF，保留部分現金逢低加碼，並持續定期定額投入。

原PO表示，自己雖然未來有機會進入科技業獲得較高薪資，但希望以較保守的收入預估來規劃人生財務目標，因此希望透過提高投資報酬率來達成40歲前累積5000萬元資產的目標，也希望了解這樣的槓桿策略是否合理。

留言區雖然討論不算熱烈，但部分網友認同年輕人應適度提高風險承擔能力。有網友認為，原PO目前配置其實偏向保守，在年紀尚輕、未來現金流成長空間大的情況下，可以考慮增加個股配置。他更直言，目前正處於近年少見的大多頭行情，年輕投資人有機會透過積極布局提高資產成長速度。

也有支持槓桿ETF的網友認為，若長期看好台股與美股科技產業發展，0050正二本身就是相對簡單且有效率的工具。有留言建議，與其同時配置過多標的，不如直接比較0050與0050正二長期報酬率差異，再決定資產配置方向。

針對原PO提出的200日均線操作策略，部分網友則認為具有參考價值。有投資人建議，可以透過200日均線作為多空分界，但不必嚴格在均線位置進出，而是設定1%至5%左右的緩衝區間，避免股價在均線附近震盪時頻繁被洗出場。支持者認為，透過順勢交易方式操作槓桿ETF，確實有機會降低長期空頭市場帶來的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50

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