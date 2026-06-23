600萬該買0050正二or高股息？網推市值型「+1招自創現金流」

高股息、市值型怎麼選？一名38歲家庭主婦在Dcard發文表示，近期出售婚前購入的套房後，實拿約600萬元資金，希望規劃未來投資方向。由於手上原本就持有20張0050、93張0050正二及28張00919，目前整體獲利約160萬元，因此考慮將600萬元全數投入0050正二長期持有，或採取高股息與正二各半配置。不過因未來希望每月能提領約3萬元生活費，也讓她猶豫該如何兼顧資產成長與現金流，貼文曝光後掀起熱烈討論。

原PO表示，目前家庭主要生活費由月薪5萬元的丈夫負擔，每月支出約3萬5000元，她則負責部分育兒及家庭開銷，同時每年需支付約14萬元保險費。除了既有的0050、正二與00919部位外，目前幾乎沒有其他被動收入來源，因此希望透過這筆600萬元資金打造更穩定的財務規劃。她坦言自己較偏向All in正二，持有5至10年後再逐步轉入高股息ETF，但不確定是否為最佳方案。

支持高股息的網友認為，原PO既然已經有提領現金流需求，應優先考慮穩定配息。有網友建議將資金平均配置於0056、00878與00918等高股息ETF，透過不同配息月份達成近似「月月領息」效果。根據留言試算，若600萬元平均投入三檔高股息ETF，全年股息收入可達約46萬元，平均每月現金流接近4萬元，足以支應原PO預期的生活開銷。

另一派則力挺0050正二，認為高股息雖然能提供現金流，但長期報酬率往往不如市值型ETF與槓桿產品。有網友引用「4%提領法則」概念指出，只要資產長期持續成長，每年提領部分獲利即可創造現金流，不一定非得依靠配息。部分支持者甚至直言「全壓正二」、「如果相信0050會漲，為何不相信正二」，認為在長期多頭市場中，正二仍是累積資產最快的工具。

不過，也有不少人提醒原PO不要低估槓桿商品的波動風險。有投資人分享自己曾持有約450萬元正二部位，在市場大幅修正期間資產一度縮水六成以上，強調多頭時期談論正二相當容易，但真正考驗是在股災來臨時能否承受劇烈回檔。有人指出，目前社群平台幾乎一面倒推崇正二，反而是一種值得提高警覺的訊號。

此外，部分網友提出折衷方案，例如300萬元配置0050或高股息ETF、300萬元配置正二，或採用「正二搭配現金」策略，以一半資金投入正二、一半保留現金，每年再進行資產再平衡。支持者認為，這樣既能保留市場成長潛力，也能在股市大跌時保有加碼能力與生活保障。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。