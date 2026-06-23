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買0050正二會賠錢嗎？他怕「一買就套牢」 過來人曝最大風險

聯合新聞網／ 綜合報導
投資0050正二（00631L）風險引發熱議，網友擔心短期套牢與虧損。雖然多人分享獲利案例，但也有投資人經歷過買高點的虧損。心理層面成為最大挑戰，專家提醒需謹慎操作槓桿產品以防未來市場修正。 中央通訊社
投資0050正二（00631L）風險引發熱議，網友擔心短期套牢與虧損。雖然多人分享獲利案例，但也有投資人經歷過買高點的虧損。心理層面成為最大挑戰，專家提醒需謹慎操作槓桿產品以防未來市場修正。 中央通訊社

市值型股票長期勝率較高，一名網友在Dcard股票板發文表示，近期經常看到許多人分享投資元大台灣50正2（00631L）的獲利成果，甚至有人曬出賺進數百萬、上千萬元的對帳單，讓他相當心動。不過他也擔心，若現在進場會不會剛好買在高點，導致帳面立刻轉虧，因此好奇詢問「有人買0050正二賠錢的嗎？」貼文曝光後，引發大量投資人分享自身經驗與看法。

原PO指出，近來社群平台與論壇上充斥許多正二ETF獲利案例，讓人產生「人人都在賺」的感覺。但他擔心若自己此刻進場，可能會面臨短期套牢甚至虧損，因此希望了解是否真的有人投資0050正二賠過錢，以及面對波動該如何看待。

不少支持者認為，0050正二與一般個股不能直接相提並論。部分網友指出，個股可能面臨長期盤整、基本面惡化甚至下市風險，但正二ETF追蹤的是台灣大型權值股指數，只要長期看好台股向上發展，理論上長期持有仍具優勢。有投資人分享，自己搭上近年台股大多頭行情，持有市值早已翻倍，即使未來出現腰斬修正，帳面仍維持獲利，因此認為正二真正的關鍵在於持有時間而非短期波動。

另一派網友則強調，買正二確實可能賠錢，而且不少人都曾經歷過短期虧損。有留言指出，剛買進就遇到回檔、國際股市重挫或市場利空，本來就是投資過程的一部分。有人坦言自己目前帳面仍虧損2%，也有人表示曾經買在相對高點，經歷一段時間套牢後才逐漸回本。多數人認為，若無法接受短期虧損或帳面波動，恐怕不適合投資槓桿型產品。

許多網友進一步指出，正二最大的挑戰其實是心理層面。有投資人分享，短期要用的資金誤投入正二後，剛好遇到市場下跌，導致被迫在低點賣出，因此深刻體會到槓桿商品不適合拿短期資金操作。也有人提醒，未實現損益只是帳面數字，若太過執著每天的漲跌，很容易在市場震盪時做出錯誤決策。

此外，也有較為保守的聲音提醒，近幾年正二ETF之所以受到追捧，很大程度上是因為台股長期處於多頭趨勢。若未來出現長時間盤整或熊市，槓桿產品的表現未必會像近年一樣亮眼。部分網友特別提到，市場上許多分享獲利的人，都是在多頭環境中累積成果，新進投資人若只看到報酬而忽略風險，可能會低估未來面臨大幅修正時的心理壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 台股

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