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第30檔主動式ETF來了 主動凱基台灣6月底掛牌上市
臺灣證券交易所公告，凱基投信募集發行的主動凱基台灣ETF（00407A），自6月24日起掛牌上市，並得辦理融資融券。
證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF透過靈活的投資策略，緊密跟隨產業競爭格局與企業基本面的變化，深入挖掘具備強勁成長潛力的優質個股來建構投資組合與動態調整配置，追求提升基金績效表現，並採取收益不分配的政策，將所有獲利全數再投入運作，最大化複利效應。
證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達226檔(含被動式ETF 196檔及主動式ETF 30檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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