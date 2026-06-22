兆豐00996A漲幅逾3%收盤創新高…主動選股迎黃金期 聚焦下波關鍵受惠者

美國聯準會在最新利率決策會議中雖維持基準利率不變，但利率點陣圖卻釋出年底前可能升息一碼的鷹派訊號。此舉並未澆熄台股市場的多頭氣勢，台股加權指數在上周四（18日）展現強勁韌性，終場收漲1.28%。在大盤多頭氣勢激勵下，多檔台股主動式ETF同步發動攻勢。其中，主動兆豐台灣豐收（00996A）ETF表現尤為亮眼，當天以3.01%的漲幅強勢超越大盤，最終收在16.06元，刷新掛牌以來的新高紀錄，成為盤面上吸睛焦點。

主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良指出，隨著NVIDIA下一代AI伺服器架構蓄勢待發，全球科技巨頭的軍備競賽已進入白熱化階段，AI資本支出持續維持高溫。然而，當市場多數目光仍緊盯在晶圓代工與GPU晶片時，敏銳的聰明資金早已展開結構性調整。王仲良引述摩根士丹利研究報告指出，全新VR200的整體物料清單成本將高達約780萬美元，相較於前一代的399萬美元成本，大幅增近95%。值得注意的是，這波成本翻倍的領頭羊並非GPU，而是記憶體、PCB（印刷電路板）與被動元件等「非晶圓零組件」，這可望成為主動式選股下一波伺機布局的關鍵受惠族群。

兆豐投信強調，這意味著AI投資的下半場，價值鏈重組與增幅賽道正全面擴散，這對講求「精準選股、彈性配置」的台股主動式ETF來說，正迎來黃金投資期。根據摩根士丹利報告中，各項零組件的成本漲幅排行，雖然GPU的絕對金額依舊最大，但成本漲幅僅有57%，反觀台廠著墨較深的周邊供應鏈，正迎來更為強勁成長空間。包括記憶體高居漲幅榜首，高達435%。由於高頻寬記憶體技術規格與容量大幅往上堆疊，面臨嚴重供不應求，成為成本增幅最大項目。再者，PCB印刷電路板面對高速傳輸與多層數設計，材料規格全面升級，帶動台系高階PCB廠的平均單價與毛利率同步上揚。除此之外，包括MLCC被動元件、網通晶片等，其漲幅皆超越GPU晶片本身。

兆豐投信指出，面對AI伺服器供應鏈利潤重新分配，傳統被動式投資工具往往受限於指數成分股的既定權重與調整頻率，當趨勢剛成形時較難即時重新配置，而主動式ETF最大優勢在於「前瞻性與靈活性」。以00996A為例，投研團隊早已啟動前瞻布局，不只參與第一線晶圓代工與ASIC設計的成長，更主動調配權重，精準卡位在這波成本結構中增幅顯著的供應鏈，以及具備規格升級題材的被動元件產業。王仲良補充，當前大盤資金快速輪動，但只要認清「AI基礎建設方向明確、台廠供應鏈雨露均霑」的基本面大趨勢，每次拉回都是合適的布局時機，建議投資人採取定期定額或分批布局策略，才能真正全方位掌握AI新時代的核心受惠企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。