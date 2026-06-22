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00997A首次配息每股0.37元、估年化配息率逾10% 7月3日為最後買進日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益美國增長ETF（00997A）公告上市以來首次配息，本次預估每股配發金額為0.37元，若以22日收盤價14.74元推算，預估單次配息率約2.51%、預估年化配息率近10.04%；除息日訂7月6日，想參與00997A本次領息的投資人最晚須在7月3日買進，收益分配發放日則訂在7月30日。

財富管理專家表示，自去年台灣第一檔主動式ETF發行以來，可說是開啟台灣投資市場新紀元，不讓主動式台股ETF專美於前，主動式海外股票ETF也是一檔接一檔接力發行，躍居投資人資產配置新寵。在主動式海外股票ETF配息方面，繼日前公布的00998A後，甫宣布首次配息的00997A同樣吸引市場目光，預估每股配發金額0.37元、年化配息率近10.04%，為目前已公布配息之主動式海外股票ETF中最高，且其自4月中掛牌以來，不到三個月期間，累積漲幅已超過40%，年化配息率與績效表現都令市場驚豔。

ETF理財達人指出，美股市場向來投資題材多元，靠各類股健康輪動持續締造新牛市格局，也因此在投資上更講求靈活調整以掌握契機，00997A正是第一檔訴求以美股全產業為布局範圍的主動式美股ETF，瞄準美國各產業成長與輪動契機，並因應市況彈性調整持股內容，即使掛牌以來面臨美伊衝突反覆、聯準會貨幣政策動向未明等考驗，仍舊繳出優於大盤的報酬佳績。

ETF理財達人進一步表示，觀察00997A的持股內容，不僅囊括科技強勢族群，包括半導體、AI晶片、存儲設備等市場焦點，也含括航太、軟體、通訊服務等類股，透過投研團隊主動挑選產業趨勢與獲利能力俱佳、股價動能可期的美國優質股，多方網羅美股增長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00997A 配息 美股

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