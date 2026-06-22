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金融股配息金額創新高 受惠高含金量00939近一個月飆21%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
統一台灣高息動能ETF（00939）金融股比重超過五成。圖／AI生成
統一台灣高息動能ETF（00939）金融股比重超過五成。圖／AI生成

2026年金融股股利政策全數公布，13家上市金控與主要銀行股合計將發出3,422億元現金股息、創歷史新高。金融指數近一個月大漲近三成，漲幅超越電子股、大盤。統一台灣高息動能ETF（00939）因金融股比重超過五成，「高含金量」成為00939配息金額創高的助力。

根據官網顯示，富邦金、玉山金、第一金、凱基金今年均採取「全現金股利」政策，這幾家金控都是00939成分股，整體來說，00939共持有11檔金融股，合計比重達51.48%。

受惠高含金量，00939近來股價表現亮眼，同時 00939本次配息預計每受益權單位配發0.125元，為掛牌以來的最高金額。本次除息交易日為7月2日，想要參與此次除息的投資人，需在7月1日前買進，就能在7月24日領息入袋。

展望後市，統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示，台股雖仍有AI長線基本面支撐，但在指數高檔震盪、資金輪動加快之際，盤面已出現明顯分化，市場操作重心也有從追價成長的狀態外溢至現金流與防禦性配置的跡象。近期金融股受惠獲利與營收表現亮眼，表現亮眼。在此環境下，高息族群挾相對親民評價與穩定現金流，於資金高度集中AI、輪動加劇的盤勢中，有機會扮演防禦與資金停泊的配置避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 配息 富邦金 00939統一台灣高息動能

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