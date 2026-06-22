台股近周震盪行情誰最夯？高股息ETF逆勢霸榜前兩名

隨台股頻創新高，大盤波動幅度也明顯放大，高股息資產具備相對抗跌與穩定配息優勢，成為資金震盪期間的避風港，投資人可透過台股主被動式ETF參與市場行情，同時兼顧收益與風險控管。

根據集保戶股權分散18日最新統計資料顯示，91檔台股ETF受益人數上周減少約8.6萬人，總受益人數降至1,703萬5,034人，不過今年來仍增加486萬1,544人；進一步觀察單檔受益人數逆勢周成長情況，前兩名皆由高股息ETF包辦，高股息ETF則共有三檔上榜，包括：群益台灣精選高息（00919）單周增加2.2萬人，奪下人氣王居冠；大華優利高填息30周增8,552人奪下亞軍。

值得注意的是，主動式ETF人氣同步升溫，包括主動中信台灣收益（00406A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）及主動聯博動能50（00404A）等三檔皆擠進周增前十名。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

聯邦台精彩50（009804）產品協理何彥樟表示，台股在AI供應鏈族群領軍下，持續改寫歷史高點，加上內資動能活絡，以及年中作帳行情升溫，市場氛圍維持偏多。此外，盤面資金也由大型權值股擴散至中小型股、被動元件、漲價題材，以及金融與部分傳產族群。

何彥樟指出，隨聯準會政策不確定性逐步降低，市場焦點將回歸企業獲利與產業基本面。在AI應用持續擴展、企業營運穩健及年中作帳行情支撐下，台股中長期多頭趨勢不變。不過，指數位居高檔，個股表現差異恐進一步擴大，建議聚焦具競爭力與獲利成長能見度高的企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。