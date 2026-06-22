第3季 ETF 買什麼？ 精選15檔出爐

AI成長力道強勁、美伊戰爭進入收尾階段，全球股市頻頻創新高，展望第3季，規模規模前五大的ETF發行商認為，股市可望迎來傳統旺季行情，布局宜採取股優於債的投資策略。

綜合元大、國泰、群益、富邦以及統一投信業者看法，台股市場獲得全數一致認同，建議配置四成至六成的資金；海外股則建議配置三至四成的資金；而對於債券市場看法則較為分歧，保守型投資人建議以布局不超過三成的資金，積極型投資人在這季度可以零配置。

在台股的投資標的上，可以留意元大台灣50（0050）、主動國泰動能高息、群益台灣半導體收益、主動富邦台灣龍耀、統一台股增長、主動統一升級50等等。

針對台股，統一投信表示，AI供應鏈需求帶動出口表現，台灣經濟成長動能持續優於預期。作為全球AI供應鏈核心，台廠從晶圓代工、先進封裝，到PCB、CCL、ABF載板、散熱及電源等關鍵零組件，皆居領先優勢。隨著AI伺服器、高效能運算及雲端基礎建設需求持續擴大，預期台股科技產業今年獲利可望有四成以上成長，帶動台股後市行情。

法人指出，AI多頭指標輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前指出，Vera Rubin量產將讓台灣供應鏈下半年「非常忙碌」，更預期全球AI基礎設施支出2030年將達到3至4兆。台灣主要權值股涵蓋完整AI硬體供應鏈，並高度受惠全球產業架構，基於企業獲利的高成長支持基本面，第3季持續建議穩定加碼布局市值型元大台灣50。

而規模前五大的ETF發行商除了同步高度看好台股表現外，也同樣看好海外股表現空間，並點名看好受惠AI的美國、日本以及韓國股市。

綜合元大、國泰、群益、富邦以及統一投信業者看法，2026全球最佳成長來源莫過於AI，第3季向來是科技產業旺季，AI伺服器、資料中心及邊緣AI等相關需求持續強勁，可望為科技股帶來實質獲利支撐，下半年正是輝達新機種Vera Rubin的放量出貨時期，市場有機會重回基本面主導格局，海外股可以留意的ETF包含主動元大AI新經濟、元大日經225、國泰臺韓科技、主動群益美國增長、富邦NASDAQ、主動統一全球創新等等。

統一投信表示，美國就業數據優於預期，雖然可能壓縮聯準會降息空間，但整體經濟展現韌性，企業獲利亦持續成長，為股市提供重要支撐。在配置上，考量近年股市類股輪動快速，主動式ETF操作靈活，若加上優秀的投研團隊，有機會帶給投資人加乘效果。

在產業與貨幣政策利多下，日股最具代表性的日經225指數近日衝破70,000點大關，法人進一步指出，受惠日本銀行符合預期升息至1%，並且明確釋出長端利率穩定訊號，配合AI供應鏈迎超級周期。基於日本在經濟基本面、企業獲利成長雙引擎驅動下，日股長線多頭格局確立，建議第3季可布局日股ETF參與日本行情。

國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，AI投資主軸持續擴散，台灣與韓國同為全球AI硬體供應鏈關鍵市場，其中，韓國受惠HBM供不應求與記憶體上行周期延長，三星電子、海力士等記憶體龍頭具指標性。

國泰投信也指出，全球股市短線已反映較多風險偏好回升，後續須留意通膨黏性、長天期美債殖利率走勢、主要央行政策訊號及地緣政治變化，若利率再度上行，恐壓抑股市評價並帶來震盪，第3季建議採分批布局，逢震盪拉回可留意加碼機會。

此外，就債券市場部分，本次FOMC會議維持利率於3.5%至3.75%區間不變，已連續七次按兵不動。展望第3季的債市投資策略，國泰、群益、富邦投信都建議優先布局短天期債券ETF，可留意國泰收益非投等債、群益ESG投等債0-5、主動富邦複合收益等。

國泰投信指出，投資組合不宜過度拉長存續期間，配置重點可由資本利得轉向票息收益。

群益投信ETF及指數投資部經理人謝明志認為，少量的短天期投等債ETF作為搭配，保有領息而承擔較小的利率風險。

富邦投信指出，債券配置建議聚焦中短天期美債及高評級投資等級債，以降低利率波動對投資組合的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。