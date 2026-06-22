AI硬體股掀資金瘋狗浪！台股4萬7刷新天際線 00904突破45元飆新高

代理AI興起、AI硬體革命開鑼，帶動上周四美國費半指數飆14,341.78點歷史新高，台股22日端午節後首日開盤，指數盤中更暴衝突破47,000點刷新天際線，多檔半導體權值股包括聯電、日月光投控、瑞昱、世界及南亞科漲停、台積電股價亦盤中飆2,510元再創新高、聯發科也大漲收紅，激勵國內半導體ETF股價普天同慶，多檔ETF盤中股價創新高，其中，素有「台版費半」之稱的新光臺灣半導體30ETF（00904），上午開盤後股價衝上45元以上，盤中股價持續創新高，日漲幅超過4%以上，交投買氣熱絡，日成交量持續放大。

根據CMoney統計截至18日止，新光00904今年以來含息報酬率96.5%，同期間加權指數僅60.4%，顯示半導體ETF今年來績效表現衝出頭，，若拉長至近三年期間觀察，00904近三年累積含息報酬率高達289.0%，更大幅領先同期間大盤的168.7%，與其他國內半導體ETF表現相比，績效與排名亦獨占鰲頭。

券商財管主管表示，近兩年AI投資熱潮，帶動半導體ETF買氣一發不可收拾，根據集保統計，國內半導體ETF總受益人數突破36萬人，最新截至6月18日，共達36萬2,648人，光是今年以來，總受益人數大增12萬4,484人，成長率52.2%，相較2025全年衰退4萬1,778人，明顯看出2026年國內半導體ETF整體績效強勢，吸引市場人氣迅速回籠，受益人數的買氣爆棚。

新光臺灣半導體30ETF（00904）經理人黃鈺民表示，AI的應用層面正快速推進，代理AI料將掀起AI硬體革命，過去由GPU一手主導，未來代理AI將大幅驅動CPU、記憶體、高速運算、儲存與電源管理迎來新一輪價值重估，記憶體產業更出現結構性轉變，晶片通膨現象越發明顯，帶領台灣半導體產業，在代理AI時代的受惠範圍進一步擴大，預估不少關鍵半導體元件需求荒出現，短期缺貨難解，到2027年供不應求仍持續吃緊，使半導體價格輪漲全面擴散，看好台股半導體重量級企業，中長期基本面將迎來新一波硬體投資成長紅利。

台新投信建議，建議投資人看好半導體投資前景，除挑選個股外，也可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定半導體ETF參與投資，以台新投信旗下三檔半導體ETF—新光臺灣半導體30（00904）、台新臺灣IC設計（00947）及台新日本半導體（00951）來看，除00904、00947為每季配息外，00951為年配息，三檔ETF今年來至6月18日止，含息報酬率也分別有96.5%、120.0%、80.2%，受惠半導體中長期成長潛力大；若透過零股投資，中長期存股累積下來，資本利得的成長表現亦可觀，可作為參與全球AI硬體成長紅利的投資首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。