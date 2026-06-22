00403A突破11元創新高投資人全解套！單周完勝大盤…知美：00981A兩天神速填息

＊原文發文時間為6月21日

主動統一升級50（00403A） 終於讓所有投資人解套了！

2026/06/15至2026/06/18

00403A主動統一升級50（+7.61%） 0050元大台灣50（+5.25%） 009816凱基台灣TOP 50（+5.23%） 台灣加權指數（+5.20%） 00981A主動統一台股增長（+5.00%）

總結來說...這禮拜00403A主動統一升級50，價格創下11.03元新高，也就是說不管你是什麼時候買進的投資人，現在已經是全部宣布解套了！

我曾經在過去介紹過00403A這檔主動式ETF，雖然都是統一投信推出的商品，但是跟00981A相比，選股策略比較保守，主要選股池聚焦在台股市值前200大，市值前50大企業當作核心，市值第51~200大企業當作汰弱換強的增強選股池，像是優化版本的0050。

00403A這禮拜終於展現出屬於自己的價值，不只是單周績效贏過大盤、0050、009816，股價也成功創下成功以來新高，讓所有投資人解套，那些當初罵很兇的投資人，現在也可以放心選擇「留下或離開」，但是請記住，現在是給你機會做出自己的決定，以後就不要再罵別人怪東怪西。

這禮拜00981A主動統一台股增長除息0.63元，我總共持有10張，所以可以領到6300元的現金股利，4月份買進到現在，含息總報酬率已經來到20.31%，對於初次嘗試主動式ETF的我來說，這樣子的績效已經是非常滿意。

只是有些細心的觀眾朋友可能會好奇，00981A目前的市場價格是31.50元，上個禮拜五的市場價格是30.60元，為什麼報酬率是5%而不是2.94%，答案很簡單，因為你沒有發現00981A悄悄除息了，但是也不能夠怪你，畢竟00981A在6月16日除息，6月18日只花兩天就填息完畢。

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