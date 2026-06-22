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00919三天神速填息！本次配息全由「這成分」組成…棒棒：合法節稅完美進口袋
＊原文發文時間為6月18日
太爽了吧！00919只花三天就填息，這次配息還不用課稅！
高股息配息王群益台灣精選高息（00919）第13次除息後，在多頭氣氛帶動下，僅僅花費 3天 時間便在盤中順利完成填息！年年10%配息，歷次還100%填息，難怪是很多存股族創造穩定現金流的愛將之一。
除了填息速度驚人外，這次還有一個對存股族極為有利的「隱形紅利」：
根據官方公告，00919本次的配息全數由「資本利得」組成！這對投資人來說有兩大實質好處：
1.免納入綜合所得稅計算
2.免繳二代健保補充保費
在現行法規下，資本利得屬於財產交易所得，不需徵收證券交易所得稅。這意味著這次領到的配息金額，將能百分之百進到口袋，達成完美的合法節稅。
近期 00919提高了大型股與金融股的配置比重，有效降低了波動度。去年這樣的配置被罵慘唱衰，今年反而因為金融股財報亮麗、投資收益回升，助長了股價，更更誇張的是，成分股中的金控雙雄股價都已破百啦。
總之這次領得開心，還不用擔心被課稅，這才是真正的無痛加薪啊！這次你也有參與除息並享受到高效填息嗎？
◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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