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00919三天神速填息！本次配息全由「這成分」組成…棒棒：合法節稅完美進口袋

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
群益台灣精選高息（00919）僅花費3天便順利完成填息，且本次配息全數由資本利得組成而具備免綜所稅與免二代健保補充保費的節稅優勢。記者曾原信／攝影
群益台灣精選高息（00919）僅花費3天便順利完成填息，且本次配息全數由資本利得組成而具備免綜所稅與免二代健保補充保費的節稅優勢。記者曾原信／攝影

＊原文發文時間為6月18日

太爽了吧！00919只花三天就填息，這次配息還不用課稅！

高股息配息王群益台灣精選高息（00919）第13次除息後，在多頭氣氛帶動下，僅僅花費 3天 時間便在盤中順利完成填息！年年10%配息，歷次還100%填息，難怪是很多存股族創造穩定現金流的愛將之一。

​除了填息速度驚人外，這次還有一個對存股族極為有利的「隱形紅利」：

​根據官方公告，00919本次的配息全數由「資本利得」組成！這對投資人來說有兩大實質好處：

1.免納入綜合所得稅計算

2.免繳二代健保補充保費

​在現行法規下，資本利得屬於財產交易所得，不需徵收證券交易所得稅。這意味著這次領到的配息金額，將能百分之百進到口袋，達成完美的合法節稅。

近期 00919提高了大型股與金融股的配置比重，有效降低了波動度。去年這樣的配置被罵慘唱衰，今年反而因為金融股財報亮麗、投資收益回升，助長了股價，更更誇張的是，成分股中的金控雙雄股價都已破百啦。

總之這次領得開心，還不用擔心被課稅，這才是真正的無痛加薪啊！​這次你也有參與除息並享受到高效填息嗎？

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 填息

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