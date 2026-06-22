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6月國民經濟信心調查結果：69%民眾投資台股ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
69%民眾投資台股ETF。(國泰金控/提供)
69%民眾投資台股ETF。(國泰金控/提供)

國泰金控發布2026年6月國民經濟信心調查結果顯示，景氣樂觀情緒上升，股市樂觀及風險偏好指數續創新高。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願大幅上升：國發會最新公布的4月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標再度轉為上升，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。美伊戰爭停戰並進入談判，且AI發展持續帶動台灣出口，6月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至32，展望樂觀指數上升至25.5。薪資現況指數上升至18.8，創歷史新高，大額消費意願指數升至21.6，亦創歷史新高，耐久財消費意願指數升至-0.8。

59%民眾預期2026年經濟成長率高於7%，58%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年5月29日預估台灣2026年經濟成長率9.64%，通貨膨脹率1.93%。6月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為7.12%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於7%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.26%，且有58%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市樂觀情緒及風險偏好指數續升，同創歷史新高：美伊戰爭停戰並進入談判，帶動市場樂觀情緒，且美國四大CSP上修資本支出，基建需求增加持續帶動台股獲利上修，5月台股大幅走升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至54.5，風險偏好指數升至40.6，同續創歷史新高。

台股今年以來走升逾50%，民眾亦透過投資台股ETF參與股市。調查結果顯示：有26%民眾僅投資被動式ETF，24%民眾主動式及被動式ETF皆有投資，19%民眾僅投資主動式ETF；54%民眾投資台股ETF的主要目的為長期累積資產，另有16%、7%民眾投資的目的為長期領取配息、分散風險。

關於民眾對於未來一年操作台股ETF的想法及影響因素，調查結果顯示：50%民眾將買進並持有逾1年，18%民眾將維持現有部位，13%民眾將買進並於1年內賣出；54%民眾認為AI產業發展為未來一年主要影響台股ETF的因素，而有19%及15%民眾則認為台灣企業獲利與景氣、全球股市與風險情緒亦為主要影響台股ETF因素之一。

這項調查於2026年6月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13,376份有效填答問卷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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