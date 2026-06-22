0050破110元…清流君酸爆賣股躲下跌派「在忙什麼？」網：太神啦、躺著贏

元大台灣50（0050）價格突破110元，讓長期投資派再度掀起討論。臉書粉專「清流君」發文表示「0050 破110元了！之前賣股想躲下跌的，有買回來？他奶奶的，到底是在忙什麼」一句話讓許多粉絲留言回顧過去操作。

有網友直言「0050躺贏別人。」也有人表示：「長期買進就對了」、「沒有調節...134%了」、「75元歐印，續抱中。」

不少留言則提到，過去每次市場下跌、想要賣股時，都會回頭看清流君或周冠男教授的內容，最後反而選擇繼續抱股甚至加碼。有網友寫道：「我每次跌想要偷賣的時候，都看你的粉專和周冠男教授的粉專，看完很奇怪都不想賣了還加碼。」

也有網友分享，自己從去年11月起把定存解掉投入0050，目前報酬率已經約50%，並向清流君致謝「去年看了清流君youtube影片，從去年11月把定存全部解掉，全部放入0050，目前報酬率已經+50%左右，謝謝清流君。」

面對0050走高，也有人開始討論是否又會拆分「怎麼辦，是不是又要拆分了。」另有網友則簡單回應「好爽啊」、「太神啦」、「確實」；氣氛相當一致，許多人把這波0050上漲視為長期持有策略的再次驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。