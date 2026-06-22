近一年台股 ETF 十強超狂 報酬率大勝大盤六成以上 這檔績效奪冠

AI股飆漲，加上中東停火，美伊日將簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄（MOU），台股持續攻高，6月18日端午前夕收盤大漲587點，以46465.2點作收，再創歷史新高。近一年來加權指數大漲107%，台股ETF前十強更狂，報酬率大勝大盤在60%~100%，前四強台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動統一台股增長（00981A）績效皆翻二倍，台新臺灣IC設計（00947）以近215%的報酬率衝第一，今年來受益人數也呈倍數大增。

近一年績效第一的台新臺灣IC設計（00947）兩大熱門族群高價IP/IC類股及記憶體類股合計占比超過八成，十大成份股包括：聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、創意（3443）、群聯（8299）、台達電（2308）、信驊（5274）、世芯（3661）、旺宏（2337）、矽力（6415），皆是今年來飆漲的熱門股，因此推升00947股價頻創新高。對於買不起高價股的小資族而言，布局00947可參與高價股大漲的榮景。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，是2026年現有算力水平的24倍。台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股AI股2026獲利成長率上看五成，IC設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC設計+記憶體」雙組合的台股ETF。

近一年大漲近1.8倍的新光臺灣半導體30ETF（00904）經理人黃鈺民表示，全球AI快速演進，全線進入實體應用領域，包括代理式AI興起、及機器人蓬勃發展，不僅帶動AI基礎設施股，成為今年美股上漲的最大引擎；更大幅度拉升半導體供應鏈的AI晶片、先進封裝、記憶體、ASIC、IP等硬體需求，根據高盛發表最新研究報告指出，市場對2027年超大規模雲端業者（hyperscaler）資本支出預期過於保守，AI基礎設施投資浪潮遠未結束，受惠科技巨頭的AI資本支出預期上修，也將推動半導體股的獲利成長與估值擴張，帶動台廠半導體股中長期股價上行空間可期。投資人可透過半導體全產業型ETF，或者選擇IC設計兼顧記憶體雙主軸的半導體ETF作布局，掌握台股AI硬體股點火行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。