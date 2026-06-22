00961今日開盤即填息！「絕非左手配右手」連幾次年化配息率破10%

富蘭克林華美台灣永續高息ETF（00961）今（22）日盤中完成填息，展現高股息ETF買盤支撐力道。00961本次6月除息金額為每單位0.15元，除息前股價為12.94元，今日早盤以12.97元開出，開盤即站回除息前價位，盤中順利完成填息，現金配息預計將於7月9日發放。

投信法人指出，00961近期數次除息年化配息率均維持在10%以上，且每次除息後皆順利完成填息，主要受惠於成分股資本利得與股價表現支撐。00961選股邏輯著重企業獲利能力，以ROE大於零為基礎篩選條件，近期亦透過精準換股操作掌握個股波段機會，例如在群聯等標的低檔布局、高檔調節，挹注基金資本利得。市場預期，00961於7月除息仍有機會維持10%以上配息水準。

績效方面，00961近半年含息報酬率達47%，近三個月漲幅亦有28.3%，表現優於多數高股息商品，降低投資人對「左手配右手」的疑慮。基金經理人江明鴻表示，面對當前歷史級別的結構性多頭行情，投資人可堅定續抱核心部位，把握長線資本增值契機；惟在享受估值擴張紅利同時，仍應回歸紀律，嚴格控管財務槓桿與下檔風險。持盈保泰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。