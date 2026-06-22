樂觀情緒創高 國泰金調查：半數民眾願抱台股ETF逾1年

台股今年以來漲幅超過五成，投資人信心也持續升溫。國泰金控今（22）日公布6月國民經濟信心調查顯示，民眾對台股的樂觀指數升至54.5、風險偏好指數升至40.6，雙雙續創歷史新高。在看好後市氛圍下，已有69%受訪民眾投資台股ETF（指數型股票基金），更有高達50%表示未來一年將買進並持有超過一年，顯示投資人對台股中長期表現仍具信心。

國泰金指出，美伊衝突停戰並進入談判階段，加上AI需求持續帶動台灣出口及企業獲利成長，推升市場投資情緒。調查顯示，民眾對股市的樂觀程度及風險承受意願同步上升，反映市場資金對後市仍偏向正面看待。

在投資工具選擇上，ETF仍是多數民眾參與股市的重要管道。調查顯示，目前有26%的受訪者投資被動式ETF，24%同時持有主動式及被動式ETF，19%投資主動式ETF，合計已有69%的民眾透過ETF參與台股市場。

值得注意的是，即便台股已處高檔，投資人仍傾向長線布局。調查顯示，未來一年有50%的民眾將買進並持有台股ETF超過一年，18%表示維持現有部位，僅13%打算一年內賣出，另有3%表示將直接賣出。顯示多數投資人並未因股市大漲而急於獲利了結，反而持續看好後續表現。

至於影響ETF未來表現的主要因素，54%的受訪者認為AI產業發展最為關鍵，遠高於台灣企業獲利與景氣表現的19%，以及全球股市與市場風險情緒的15%。調查結果顯示，AI仍是目前支撐投資人信心的核心題材，也是市場看好台股的重要原因之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。