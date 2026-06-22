00916配息砍半大翻車！小車曝「已出清換股這3檔」：00924晚半年上市但漲幅是2倍

＊原文時間6月17日。

美股ETF 00916（國泰全球品牌50）自上市以來熱度向來不高，最近因為突如其來的高配息3.8元，而走進投資大眾眼簾。部分投資人因年化13%的超高殖利率而賣力搶進，造成該檔ETF一度產生11%的驚人溢價。

然而，短時間買進人數過多，導致稀釋了配息。投信隨後在 6 月 12 日宣布，實際配息直接「對半砍」變成 1.92 元，讓不少當初衝著高息盲目買進的投資人欲哭無淚。

5月7日出清了最後一張00916

其實早在這次配息風波前，自今年2月開始，我陸續將00916賣出，全數轉換成00924（復華S&P500成長） 、009811（統一美國50）與 009813（貝萊德標普卓越50）。直至5月7日，我出清了最後一張00916，這檔ETF正式消失在我的股票庫存中。

00916自2022年9月底正式掛牌上市，小車便開始逐步買進，主要是因為當時台股上市且成分以美股為主的ETF很少，除了大家熟知的美國科技尖牙股 00757（統一FANG+）、00646（元大S&P500）、00662（富邦NASDAQ）之外，幾乎沒有太多選擇。

在買進00916 （國泰全球品牌50）以前，小車持有的00757 （統一FANG+）成分股全為科技股，當時我一直想要尋找一檔「產業相對分散」的美股ETF。

雖考慮過00646 （元大S&P500）是最直觀被動且分散的選擇，但其漲幅太過和緩，於是便想嘗試以全球品牌Top 50作為選股邏輯的00916。

績效比不上00924

持有的前兩年，00916的績效非常優秀，2023年、2024年分別繳出38.49%、34.54%超高的年總報酬率（含息）。

不過到了2025年美股漲勢趨緩，全年只繳出了7.96% 的總報酬率（含息），一檔被視為市值成長的ETF，漲幅竟比當年的金融股還淒慘，這還是我當初認識的成長標的嗎？

因此我將00916和同樣也是產業分散、市值成長類型的美股ETF 00924 （復華S&P500成長） 做比較，同樣在美股成長疲弱的2025年，00924 仍繳出 15.3%年總報酬率的成績單，績效幾乎是00916的兩倍。

此外，00916上市的日期為2022年9月26日，00924上市的日期為2023年4月26日，發行價同為15元，00924比00916晚了半年上市，如今的價格00916為25.82元，00924為32.43元，可見00924的績效已狠狠甩過00916好幾條街。

在檢視完2025年的績效之後，我便從2026年2月開始逐步將00916獲利了結，轉換成00924。由於原本00924的庫存也不少，因此也將部分轉換至以美股 Top 50為選股概念的009811、009813，做些新的嘗試。

以上是我持有00916的心路歷程，新標的可以嘗試，但記得每年檢視績效並滾動式修正，分享給大家。

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