快訊

Meta在搞？台灣外交部 Threads帳號也被停權 網傻眼：祖克柏造反啦

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

簡立峰專欄／Anthropic做對三件事 有望成下個SpaceX？

聽新聞
0:00 / 0:00

00916配息砍半大翻車！小車曝「已出清換股這3檔」：00924晚半年上市但漲幅是2倍

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
存鼓達人揭露自己換股的心得。 聯合報系資料照
存鼓達人揭露自己換股的心得。 聯合報系資料照

＊原文時間6月17日。

美股ETF 00916（國泰全球品牌50）自上市以來熱度向來不高，最近因為突如其來的高配息3.8元，而走進投資大眾眼簾。部分投資人因年化13%的超高殖利率而賣力搶進，造成該檔ETF一度產生11%的驚人溢價。

然而，短時間買進人數過多，導致稀釋了配息。投信隨後在 6 月 12 日宣布，實際配息直接「對半砍」變成 1.92 元，讓不少當初衝著高息盲目買進的投資人欲哭無淚。

5月7日出清了最後一張00916

其實早在這次配息風波前，自今年2月開始，我陸續將00916賣出，全數轉換成00924（復華S&P500成長） 、009811（統一美國50）與 009813（貝萊德標普卓越50）。直至5月7日，我出清了最後一張00916，這檔ETF正式消失在我的股票庫存中。

00916自2022年9月底正式掛牌上市，小車便開始逐步買進，主要是因為當時台股上市且成分以美股為主的ETF很少，除了大家熟知的美國科技尖牙股 00757（統一FANG+）、00646（元大S&P500）、00662（富邦NASDAQ）之外，幾乎沒有太多選擇。

在買進00916 （國泰全球品牌50）以前，小車持有的00757 （統一FANG+）成分股全為科技股，當時我一直想要尋找一檔「產業相對分散」的美股ETF。

雖考慮過00646 （元大S&P500）是最直觀被動且分散的選擇，但其漲幅太過和緩，於是便想嘗試以全球品牌Top 50作為選股邏輯的00916。

績效比不上00924

持有的前兩年，00916的績效非常優秀，2023年、2024年分別繳出38.49%、34.54%超高的年總報酬率（含息）。

不過到了2025年美股漲勢趨緩，全年只繳出了7.96% 的總報酬率（含息），一檔被視為市值成長的ETF，漲幅竟比當年的金融股還淒慘，這還是我當初認識的成長標的嗎？

因此我將00916和同樣也是產業分散、市值成長類型的美股ETF 00924 （復華S&P500成長） 做比較，同樣在美股成長疲弱的2025年，00924 仍繳出 15.3%年總報酬率的成績單，績效幾乎是00916的兩倍。

此外，00916上市的日期為2022年9月26日，00924上市的日期為2023年4月26日，發行價同為15元，00924比00916晚了半年上市，如今的價格00916為25.82元，00924為32.43元，可見00924的績效已狠狠甩過00916好幾條街。

在檢視完2025年的績效之後，我便從2026年2月開始逐步將00916獲利了結，轉換成00924。由於原本00924的庫存也不少，因此也將部分轉換至以美股 Top 50為選股概念的009811、009813，做些新的嘗試。

以上是我持有00916的心路歷程，新標的可以嘗試，但記得每年檢視績效並滾動式修正，分享給大家。

◎感謝 小車 x 存股實驗 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00924復華美國標普500成長ETF 00916國泰全球品牌50 009811統一美國50 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50

相關新聞

0050破110元…清流君酸爆賣股躲下跌派「在忙什麼？」網：太神啦、躺著贏

元大台灣50（0050）價格突破110元，引發長期投資者熱烈討論。臉書粉專「清流君」質疑賣股避跌的投資者並詢問他們的行動，而許多粉絲表示選擇繼續持股甚至加碼，證實長期持有策略的有效性。

00961今日開盤即填息！「絕非左手配右手」連幾次年化配息率破10%

富蘭克林華美台灣永續高息ETF（00961）今盤中即填息，顯示出強勁的買盤支持力。此次除息金額0.15元，開盤價已回升至除息前水平，年化配息率持續超過10%。該ETF近半年報酬率達47%。

00916配息砍半大翻車！小車曝「已出清換股這3檔」：00924晚半年上市但漲幅是2倍

美股ETF 00916（國泰全球品牌50）自上市以來熱度向來不高，最近因為突如其來的高配息3.8元，而走進投資大眾眼簾。部分投資人因年化13%的超高殖利率而賣力搶進，造成該檔ETF一度產生11%的驚人溢價。

30歲擁房車及3000萬退休！一個月後他驚覺「人生破關」…網幫算0056、0050動態提領

一名30歲的網友達成財務自由，擁有房車與3000萬元資產，提前退休。然而，他在離職一個月後感到生活失去重心，並開始上網詢問其他提早退休者的生活安排。網友們熱議「3000萬是否夠退休」，意見分歧。

樂觀情緒創高 國泰金調查：半數民眾願抱台股ETF逾1年

台股今年以來漲幅超過五成，投資人信心也持續升溫。國泰金控今（22）日公布6月國民經濟信心調查顯示，民眾對台股的樂觀指數升至54.5、風險偏好指數升至40.6，雙雙續創歷史新高。在看好後市氛圍下，已有69%受訪民眾投資台股ETF（指數型股票基金），更有高達50%表示未來一年將買進並持有超過一年，顯示投資人對台股中長期表現仍具信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。