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國泰金：近7成民眾持有台股ETF 有5成將持有台股ETF逾1年

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
國泰金發布6月國民經濟信心調查，調查顯示有69%的民眾有投資台股ETF。圖／AI生成
國泰金發布6月國民經濟信心調查，調查顯示有69%的民眾有投資台股ETF。圖／AI生成

國泰金發布6月國民經濟信心調查，調查顯示有69%的民眾有投資台股ETF，而有5成將持有台股ETF逾1年。

調查指出有26%民眾僅投資被動式ETF，24%民眾主動式及被動式ETF皆有投資，19%民眾僅投資主動式ETF；54%民眾投資台股ETF的主要目的為長期累積資產，另有16%、7%民眾投資的目的為長期領取配息、分散風險。

關於民眾對於未來一年操作台股ETF的想法及影響因素，調查結果顯示：50%民眾將買進並持有逾1年，18%民眾將維持現有部位，13%民眾將買進並於1年內賣出；54%民眾認為AI產業發展為未來一年主要影響台股ETF的因素，而有19%及15%民眾則認為台灣企業獲利與景氣、全球股市與風險情緒亦為主要影響台股ETF因素之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰金 台股

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