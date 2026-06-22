30歲擁房車及3000萬退休！一個月後他驚覺「人生破關」…網幫算0056、0050動態提領

30歲就達成財務自由，是不少人的夢想。不過近日有網友分享，自己跟上行情累積財富，不僅買好房、買好車，手上還有3000多萬元資產，因此決定提早退休。沒想到離職滿1個月後，卻開始感到生活失去重心，不知道接下來的人生該做些什麼。

原PO透露，退休後把想追的影集、想玩的遊戲都消化完畢，如今生活只剩吃飯、睡覺、玩樂、下廚、健身和游泳。他坦言，雖然不用再煩惱金錢問題，但每天重複相似的行程，讓他有種「人生已經破關」的感覺，因此上網詢問其他提早退休的人都是如何安排生活。

文章曝光後，引發股板網友熱議，不少人直接把焦點放在「3000萬到底夠不夠退休」。有人認為數字已經相當充裕，「3000萬全部丟0056，一年股利200萬。屌打90%上班族的薪水」、「3000萬放0050或VOO做GK動態提領5-6%，一年150-180可以養幾個人？」、「1000萬買100張0050」；也有人直言，「3000萬放指數，若還趕不上通膨，可能會有一半人餓死」。

不過另一派網友則認為，30歲就退休風險仍高，甚至有人喊出更高門檻，「8000萬才有資格考慮退休好嗎」、「我認為退休要500萬美金（約新台幣1.5億元）」、「現金1億才能安心退休」。還有人認為，真正的問題不是錢夠不夠，而是退休後是否有明確的人生目標與生活重心。

此外，也有不少過來人分享經驗，指出退休初期的新鮮感消失後，確實容易感到無聊，因此透過運動、旅行、志工服務、學習新技能甚至創業來填補生活「工作自由不會是人生目標，人生目標才是重點」，認為財富自由解決的是生存問題，但人生是否充實，終究還是要靠自己尋找答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。