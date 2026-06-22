主動式台股 ETF 科技股納標配 台積、聯發科、台光電等入列

主動式台股ETF仍為盤面新勢力。觀察具影響力的主動式台股ETF持股清單可以發現，台積電（2330）、聯發科、日月光投控等獲得主動式台股ETF操盤人的一致認同。法人認為，在台股再度創新高的格局下，投資人怕追高又怕錯過行情，除了布局主動式台股ETF外，選股也不妨跟著主動式台股ETF操盤人走。

根據各投信官網資料，統計至18日，主動式台股ETF檔數攀升至19檔，總規模為7,824.21億元，其中，過半數規模都在百億元之上，最大一檔主動統一台股增長（00981A）也有望在近期挑戰3,000億元大關，如今已攀升至2,977.1億元。

此外，主動統一升級50有1,752.32億元、第三至第五依序為：主動復華未來50的643.41億元、主動群益台灣強棒543.97億元、主動群益科技創新470.24億元。

盤點11檔規模逾百億元主動式台股ETF持股清單，共計有35檔個股得到過半數的主動式台股ETF操盤人的高度認同，且清一色都是AI科技股，其中，毫無懸念的，台積電是檔檔主動式台股ETF都買。

除此之外，還有網通設備大廠智邦、伺服器用PCB龍頭金像電、銅箔基板廠龍頭台光電、IC設計龍頭聯發科、散熱模組大廠奇鋐、封測廠龍頭日月光投控、懸臂式探針卡廠龍頭旺矽等指標股也同樣全數獲得逾百億元主動式台股ETF經理團隊的青睞。

接下來，台達電、致茂、貿聯-KY、緯穎則分別獲得10檔逾百億元主動式台股ETF入選；聯電、健策、信驊、台燿、穎崴、鴻勁則有九檔逾百億元主動式台股ETF選入。

川湖、國巨*、欣興、創意、嘉澤、南電、勤誠、高力也在八檔逾百億元主動式台股ETF持股中可以看到；華邦電、南亞科、富世達、群聯有七檔；文曄、欣銓、臻鼎-KY、頎邦、萬潤則有六檔。

台股強勢再度改寫新高，綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥看法，台股兵多將廣，未來指數再創新高可期，惟強勢股也會輪動，創高格局中，建議換股操作、不空手，逢拉回布局績優股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。