00400A首次配息0.12元

美伊雙方簽訂和平協議，市場避險情緒降溫，全球股市出現反彈，台股加權指數也再度啟動攻勢，端午節前夕收46,465創歷史新高。國泰投信指出，聯準會釋出今年可能升息的訊號，短線仍有變數，面對市場波動升溫，投資人除應避免過度集中單一個股外，也可透過主動式ETF參與市場行情。

全台首檔月配息主動式台股ETF-主動國泰動能高息（00400A）已發布首次配息公告，配息金額為0.12元，若以公告日收盤價15.12元計算，推估年化配息殖利率9.52%，最後買進日為7月8日。

攤開00400A成立至今表現，於3月30日成立、4月9日掛牌，發行價10元，但在預估配息公告當日，股價已來到15.12元，投資人當初若參與募集，如今報酬率已達51.2%，相當驚人，網路上也出現有暱稱00400A經理人梁恩溢為「恩主公」的言論。

00400A經理人梁恩溢表示，短期市場雖有波動，但受惠全球AI應用持續成長，台灣的半導體、AI伺服器、電子零組件及資通訊產品出口量顯著增加，帶動外銷訂單與出口金額雙雙創下歷史新高，台綜院將2026年GDP成長率預估由3.46%大幅上修至9.33%。在AI產業帶動下，出口、企業投資與民間消費可望同步增溫，形成正向循環，支撐台灣經濟及台股長期成長動能。

梁恩溢指出，AI應用已從過去聚焦於模型訓練與雲端運算，逐步擴展至終端裝置、企業服務及各類產業應用場景，帶動商機延伸至半導體製造、IC設計、伺服器、周邊與關鍵零組件等完整產業鏈。

觀察00400A目前持股布局，包括台積電、聯發科、台光電、台達電、緯穎、智邦、信驊及國巨等多檔AI產業鏈核心企業，涵蓋AI晶片、高速運算、資料中心建置、高速傳輸及關鍵零組件等領域，有望掌握AI產業擴張所帶來的長期成長契機。

國泰投信表示，AI發展下的投資機會已從少數權值股擴散至更多具競爭優勢的企業，市場輪動明顯加速，因此選股及資產配置難度同步提升。

00400A透過主動式ETF機制，由專業投研團隊依據總經環境、產業趨勢及企業基本面動態調整持股，從AI完整供應鏈中發掘投資機會，持續掌握台灣AI產業鏈升級紅利及優質企業的長線成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。